7 октября в Тульском театре «Эрмитаж» драма «Стеклянный зверинец» по пьесе Т. Уильямса.

В центре повествования семья Уингфилдов: мать Аманда, дочь Лаура и старший сын Том. У матери тотальный контроль над её взрослыми детьми – она указывает, как и сколько по времени нужно

прожёвывать пищу, как и куда ходить, о чём мечтать. Том противится такому воспитанию. Дочь Лаура не имеет смелости и жизненных сил бороться с матерью, она жалеет ее.

Спектакль «Стеклянный зверинец» представляет явление психологического симбиоза: все три члена семьи неразрывно связаны друг с другом, и из этого порочного круга никому из них вырваться невозможно. Или возможно?

Все трое подобны стеклянным зверушкам - сталкиваясь друг с другом, разбиваются вдребезги…

Стоимость: от 250 руб.