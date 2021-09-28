Стеклянный зверинец
7 октября в Тульском театре «Эрмитаж» драма «Стеклянный зверинец» по пьесе Т. Уильямса.
В центре повествования семья Уингфилдов: мать Аманда, дочь Лаура и старший сын Том. У матери тотальный контроль над её взрослыми детьми – она указывает, как и сколько по времени нужно
прожёвывать пищу, как и куда ходить, о чём мечтать. Том противится такому воспитанию. Дочь Лаура не имеет смелости и жизненных сил бороться с матерью, она жалеет ее.
Спектакль «Стеклянный зверинец» представляет явление психологического симбиоза: все три члена семьи неразрывно связаны друг с другом, и из этого порочного круга никому из них вырваться невозможно. Или возможно?
Все трое подобны стеклянным зверушкам - сталкиваясь друг с другом, разбиваются вдребезги…
Стоимость: от 250 руб.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
7 октября 2021, четверг
19:00
27 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
2 января, воскресенье 10:00
₽ Билеты: 1000-1200 ₽
15 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽