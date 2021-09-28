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Стеклянный зверинец

Стеклянный зверинец

7 октября в Тульском театре «Эрмитаж» драма «Стеклянный зверинец» по пьесе Т. Уильямса.

В центре повествования семья Уингфилдов: мать Аманда, дочь Лаура и старший сын Том. У матери тотальный контроль над её взрослыми детьми – она указывает, как и сколько по времени нужно
прожёвывать пищу, как и куда ходить, о чём мечтать. Том противится такому воспитанию. Дочь Лаура не имеет смелости и жизненных сил бороться с матерью, она жалеет ее.
 
Спектакль  «Стеклянный зверинец» представляет явление психологического симбиоза: все три члена семьи неразрывно связаны друг с другом, и из этого порочного круга никому из них вырваться невозможно. Или возможно?
 
Все трое подобны стеклянным зверушкам - сталкиваясь друг с другом, разбиваются вдребезги…
 
Стоимость: от 250 руб.
Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
7 октября 2021, четверг
19:00
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Касса
Юрий Николаенко
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27 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Сергей Любавин
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3 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
Тараканы!
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7 ноября, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Буратино
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2 января, воскресенье 10:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 1000-1200 ₽
Кристина Орбакайте
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15 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
Изумрудный город
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23 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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