афиша
афиша
Регистрация
Семь раз отмерь

Семь раз отмерь

1 апреля на сцене Городского концертного зала покажут комедию «Семь раз отмерь». Вот это да! Бывает же такое! Всем людям иногда везет, но чтоб свалилось такое счастье – МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ! Особая еврейская награда! И за что! Ведь этот человек никогда хорошо к евреям не относился.

Видно если уж везет, так везет. Прекрасное апрельское утро. Звонок в дверь. Поставь подпись, и ты – миллионер. Конечно, существуют определенные условия, но миллион на дороге не валяется.

И вот уже в глубине души утверждается мысль: а почему бы и нет!
И дело даже не в деньгах, а в том, что может быть к человеку доверие и
сердечное отношение. И, наверное, так может быть между всеми народами.
Даже слово такое есть – толерантность! Тут есть над чем посмеяться и о чем подумать.
 
Звездный состав
 
Героев пьесы играют известные актеры и юмористы. Главную роль
исполнит артист телевизионных шоу «Кривое зеркало» и «Петросян-шоу»
Александр Морозов. На сцене также появятся звезда сериала «Маргоша»
Мария Берсенева, юморист Николай Бандурин и другие.
 
Известный автор
 
Один из самых веселых российских писателей.
Автор сценариев, более чем к 20 телеспектаклям.
Его юмористические произведения читали и читают с эстрады Михаил
Евдокимов, Роман Карцев, Ян Арлазоров, Ефим Шифрин, Клара Новикова,
Владимир Винокур.
 
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
1 апреля 2021, четверг
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Дуэт Кювет
Купить билет
3 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 333-555 ₽
Игра
Купить билет
16 апреля, пятница 23:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 777-1111 ₽
Kinder
Купить билет
10 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Экскурсионный военно-исторический маршрут «Город-герой Тула»
18 апреля - 10 мая
Центр приема гостей Тульской области
Северный Флот
Купить билет
9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
60 ударов сердца
Купить билет
12 апреля, понедельник 19:15
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-350 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.