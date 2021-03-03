1 апреля на сцене Городского концертного зала покажут комедию «Семь раз отмерь». Вот это да! Бывает же такое! Всем людям иногда везет, но чтоб свалилось такое счастье – МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ! Особая еврейская награда! И за что! Ведь этот человек никогда хорошо к евреям не относился.

Видно если уж везет, так везет. Прекрасное апрельское утро. Звонок в дверь. Поставь подпись, и ты – миллионер. Конечно, существуют определенные условия, но миллион на дороге не валяется.

И вот уже в глубине души утверждается мысль: а почему бы и нет!

И дело даже не в деньгах, а в том, что может быть к человеку доверие и

сердечное отношение. И, наверное, так может быть между всеми народами.

Даже слово такое есть – толерантность! Тут есть над чем посмеяться и о чем подумать.

Звездный состав

Героев пьесы играют известные актеры и юмористы. Главную роль

исполнит артист телевизионных шоу «Кривое зеркало» и «Петросян-шоу»

Александр Морозов. На сцене также появятся звезда сериала «Маргоша»

Мария Берсенева, юморист Николай Бандурин и другие.

Известный автор

Один из самых веселых российских писателей.

Автор сценариев, более чем к 20 телеспектаклям.

Его юмористические произведения читали и читают с эстрады Михаил

Евдокимов, Роман Карцев, Ян Арлазоров, Ефим Шифрин, Клара Новикова,

Владимир Винокур.