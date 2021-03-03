Семь раз отмерь
1 апреля на сцене Городского концертного зала покажут комедию «Семь раз отмерь». Вот это да! Бывает же такое! Всем людям иногда везет, но чтоб свалилось такое счастье – МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ! Особая еврейская награда! И за что! Ведь этот человек никогда хорошо к евреям не относился.
Видно если уж везет, так везет. Прекрасное апрельское утро. Звонок в дверь. Поставь подпись, и ты – миллионер. Конечно, существуют определенные условия, но миллион на дороге не валяется.
И вот уже в глубине души утверждается мысль: а почему бы и нет!
И дело даже не в деньгах, а в том, что может быть к человеку доверие и
сердечное отношение. И, наверное, так может быть между всеми народами.
Даже слово такое есть – толерантность! Тут есть над чем посмеяться и о чем подумать.
Звездный состав
Героев пьесы играют известные актеры и юмористы. Главную роль
исполнит артист телевизионных шоу «Кривое зеркало» и «Петросян-шоу»
Александр Морозов. На сцене также появятся звезда сериала «Маргоша»
Мария Берсенева, юморист Николай Бандурин и другие.
Известный автор
Один из самых веселых российских писателей.
Автор сценариев, более чем к 20 телеспектаклям.
Его юмористические произведения читали и читают с эстрады Михаил
Евдокимов, Роман Карцев, Ян Арлазоров, Ефим Шифрин, Клара Новикова,
Владимир Винокур.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
1 апреля 2021, четверг
19:00
3 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 333-555 ₽
16 апреля, пятница 23:00
₽ Билеты: 777-1111 ₽
10 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
18 апреля - 10 мая
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
12 апреля, понедельник 19:15
₽ Билеты: 200-350 ₽