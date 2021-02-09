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Счастливые дни

Счастливые дни

20 февраля в Тульском Камерном Драматическом театре покажут премьеру спектакля «Счастливые дни». Спектакль о человеке и для человека. Вопрос «А дальше что?» - космический и страшный. Когда человеку страшно - он хватается за быт. Но в жизни каждого (или почти каждого) наступает минута, когда бытование уже не в силах отвлечь от небытовых вопросов.

Автор: Сэмюэл Беккет.
Постановка: Алексея Басова.
В спектакле заняты: Винни - Елена Басова, Вилли - Олег Спиренков.

Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
20 февраля 2021, суббота
19:00
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Касса
Porto Moris
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17 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Digimortal
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13 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Sellout/Архипанк
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 ₽  Билеты: 300 ₽
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