Счастливые дни
20 февраля в Тульском Камерном Драматическом театре покажут премьеру спектакля «Счастливые дни». Спектакль о человеке и для человека. Вопрос «А дальше что?» - космический и страшный. Когда человеку страшно - он хватается за быт. Но в жизни каждого (или почти каждого) наступает минута, когда бытование уже не в силах отвлечь от небытовых вопросов.
Автор: Сэмюэл Беккет.
Постановка: Алексея Басова.
В спектакле заняты: Винни - Елена Басова, Вилли - Олег Спиренков.
Билеты можно купить по ссылке.
Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
20 февраля 2021, суббота
19:00
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
13 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
22 февраля - 29 мая
19 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 400-600 ₽
6 марта, суббота 18:00
₽ Билеты: 700 ₽