Пиковая дама
28 февраля в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.
Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна.
Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал
анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн
кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него
старую графиню и Лизу…
Продолжительность: 1 час 40 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер – постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билет можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
28 февраля 2021, воскресенье
18:30
6 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
19 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
20 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 600 ₽
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
28 марта, воскресенье 13:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
24 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽