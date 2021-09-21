Миллионерши
2 октября в Тульском театре «Эрмитаж» комедия положений «Миллионерши» по пьесе Ю. Котлярского.
О чём говорят женщины, собираясь на девичник? О своём, о женском – о счастье, одиночестве и, конечно, о мужчинах. Каждой хочется любви или хотя бы «чемодан зеленых». И тут на горизонте появляется ОН… милиционер! То есть нет – спонсор!! Да нет же – миллионер!!!
И вот женская дружба подвергается серьёзному испытанию деньгами. В борьбе за миллион подруги попадают в смешные, нелепые и порой грустные ситуации. Но, конечно, все кончается очень хорошо, и героини находят своих принцев. А что делать, если вдруг кому-то не повезло? «А ничего. Если вам не повезло с женихом, постарайтесь стать образцовой тёщей».
Стоимость билетов: от 250 руб.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
2 октября 2021, суббота
19:00
20 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1600-3200 ₽
15 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
13 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽