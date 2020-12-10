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Мастер и Маргарита

Мастер и Маргарита

8 февраля в Городском концертном зале покажут легендарный спектакль «Мастер и Маргарита». Вообще «Мастер и Маргарита» не особо охотно поддается постановке. Не так то это просто – внести довольно крупное произведение в рамки спектакля.

Задачу усложняют тесно-тонкое переплетение сюжетных линий, да и вообще роман сам по себе окутан мистическим ореолом. Главный режиссер театра на «Юго-Западе» Валерий Белякович не побоялся осуществить постановку (не хорошего романа) Михаила Булгакова. Необычно, оригинально, блестяще. Такие эмоции переполняли зрителей, когда на сцене разыгрывалось настоящее мистическое действо.

И действительно удачно продуманные режиссером Валерием Беляковичем мизансцены, множество танцев, роскошные костюмы, лазерным шоу, мастерство художника по свету и блестящая игра актеров раздвинули тесную черноту и сделали, как казалось раньше, невозможное: самый знаменитый роман Булгакова наконец-то ожил на сцене. Причем театральная версия, поверьте, оказалась не менее впечатляющей и колдовски чарующей, чем сам оригинал.

С помощью постановки и игры актеров, зрители как будто перенеслись в старую Москву 30-х годов, со всеми ее подробностями конкретного быта, атмосферой, красками и даже запахом. Живая игра актеров, волшебные звуки музыки, буквально притягивают к себе и очаровывают.

Потрясающе выглядит решение проблемы мистики на сцене (как поставить на театральных подмостках булгаковские перемещения во времени, прозрения, перевоплощения шута Бегемота в кота и наоборот?!). Действие спектакля происходит в дурдоме имени Ленина. Воланд, ведьмы, коты, гаеры, исторические личности – все это бред, горячка, плод больного воображения пролетарского поэта Ивана Бездомного.
 
А реальность – это лозунговые стихи плохого поэта, правда, их распевает рыжая полунагая Гелла. В противовес своей шизофрении Иван Бездомный выставляет удостоверение поэта, которое «кому попало не дают», как известно. Так же, как сюжет, лаконична и сценография. Огромная вывеска «Дурдом имени Ленина», профиль вождя, тень от которого есть сатаны, афиши «Впервые в СССР! Профессор Воланд! Сеанс черной магии! Только для сумасшедших! Плата за вход: разум, буржуйка, садовая скамья и трон мессира - на сцене больше ничего нет. «Такой аскетизм в оформлении сцены постановщик Валерий Белякович компенсирует световыми эффектами – лазерные лучи высвечивают то профиль Маргариты, то башни Ершалаима и крест с распятым Га-Ноцри, то горящие листы романа Мастера.
 
Сыграть в этой постановке мечтает любой актер, но удается это далеко не всем. С чем это связано не ясно. Толи из-за сложности сюжета, толи из-за
мистики которой окутан роман, но точно известно одно, самое главное играть искренне. И действительно, сыграть честно и искренне историю любви, пережить ее, пропустить через себя всю боль и страдание, под силу только самым опытным актерам, актерам которые действительно верят в то, что любовь на самом деле сильнее смерти.
 
Спектаклю «Мастер и Маргарита» уже 10 лет. И он давно заслужил репутацию самого популярного спектакля в странах СНГ и зарубежья, побившего все известные рекорды зрительского спроса и кассовых сборов.
 
«Мастер и Маргарита» - подлинный шедевр искусства театра двадцать первого века.
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
8 февраля 2021, понедельник
19:00
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Касса
Апейрон
Купить билет
27 февраля, суббота 21:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Дора
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12 февраля, пятница 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Labov SKY Jam
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20 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600 ₽
Маленький неоновый принц
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24 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Пионерлагерь Пыльная Радуга
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20 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Иван Охлобыстин
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21 февраля, воскресенье 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-1500 ₽
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