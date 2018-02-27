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Летучий корабль (Белорусский музыкальный театр)

Летучий корабль (Белорусский музыкальный театр)

В рамках гастролей белорусский музыкальный театра представить мюзикл для детей по сюжету известной детской сказки «Летучий корабль».   

Как-то раз отправился Царь на ярмарку. А там – чего только нет! Глаза разбегаются. Да и у дочки, Забавы, именины завтра. Подарок надо бы купить, а не за что: казна-то пуста! И просит Царь денег у своего воеводы Полкана, обещает позже всё вернуть. Воевода денег давать не хочет: Царь и так у него в долгу. А вот если за Полкана выдадут замуж царскую дочку, то готов он и взаймы дать, и старые долги простить.  

Сговор Царя и воеводы услышал Ваня, печник. Жалко ему стало Забаву, уж больно по душе пришлась ему девушка. И решил Ваня помочь царевне.   Царь уговаривает дочку выйти замуж за воеводу. Забава же хочет замуж по любви, а не по расчету. Она обещает стать женой того, кто построит для неё летучий корабль. Царь не знает, что делать с дочерью, а Полкан собирается купить такой корабль.

В берёзовой роще грустит Забава. Девушке обидно, что из-за денег её хотят выдать замуж за нелюбимого. Ваня утешает царевну и отправляется на поиски летучего корабля…

Где и когда?
Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького
17 марта 2018, суббота
12:00
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18 марта 2018, воскресенье
12:00
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