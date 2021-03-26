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Клоуны

Клоуны

11 апреля в рамках II Международного фестиваля молодёжных театров GingerFest на сцене Центра культуры и досуга покажут мим-спектакль «Клоуны» от Antzoki Teatteri (Барселона, Испания)!
 
Женщина, мать двух девочек, отправляется в путь, спасаясь от агрессора. Может быть, от дракона. Путешествие, наполненное приключениями, с целью начать новую жизнь с нуля.
 
 
Жила-была женщина.
Жили-были две дочери.
Жил-был дракон.
Давным-давно...
 
Продолжительность спектакля: 80 мин.
 
О театре:
 
Antzoki Teatteri – профессиональная театральная труппа, основанная в Мадриде в 2012 году. С тех пор создано 7 спектаклей, представленных на международном уровне. В 2018 году были удостоены Гран-при Испании в области исполнительского искусства в категории «Современный театр» за спектакль «Окунуться в бездну». В 2019 году на Международном фестивале L’Altre Festival была присуждена премия за спектакль «Ромео и Джульетта, другой взгляд».
Где и когда?
МАУК, центр культуры и досуга
Тула, улица Металлургов, 22
11 апреля 2021, воскресенье
16:30
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Клоуны
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11 апреля, воскресенье 16:30
МАУК, центр культуры и досуга
 ₽  Билеты: 200-300 ₽
SYMPULS-E
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21 мая, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 350 ₽
Мать
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11 апреля, воскресенье 15:00
МАУК, центр культуры и досуга
 ₽  Билеты: 200-300 ₽
Кремль с высоты веков
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2 мая, воскресенье 14:00
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 750-850 ₽
LASCALA
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15 мая, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Пешая экскурсия вокруг кремля с мастер-классом «Филимоновская игрушка» – «Вдоль по Пятницкой»
23 - 30 мая
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