Клоуны
11 апреля в рамках II Международного фестиваля молодёжных театров GingerFest на сцене Центра культуры и досуга покажут мим-спектакль «Клоуны» от Antzoki Teatteri (Барселона, Испания)!
Женщина, мать двух девочек, отправляется в путь, спасаясь от агрессора. Может быть, от дракона. Путешествие, наполненное приключениями, с целью начать новую жизнь с нуля.
Жила-была женщина.
Жили-были две дочери.
Жил-был дракон.
Давным-давно...
Продолжительность спектакля: 80 мин.
О театре:
Antzoki Teatteri – профессиональная театральная труппа, основанная в Мадриде в 2012 году. С тех пор создано 7 спектаклей, представленных на международном уровне. В 2018 году были удостоены Гран-при Испании в области исполнительского искусства в категории «Современный театр» за спектакль «Окунуться в бездну». В 2019 году на Международном фестивале L’Altre Festival была присуждена премия за спектакль «Ромео и Джульетта, другой взгляд».
Где и когда?
Тула, улица Металлургов, 22
11 апреля 2021, воскресенье
16:30
11 апреля, воскресенье 16:30
₽ Билеты: 200-300 ₽
21 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 350 ₽
11 апреля, воскресенье 15:00
₽ Билеты: 200-300 ₽
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
23 - 30 мая