11 апреля в рамках II Международного фестиваля молодёжных театров GingerFest на сцене Центра культуры и досуга покажут мим-спектакль «Клоуны» от Antzoki Teatteri (Барселона, Испания)!

Женщина, мать двух девочек, отправляется в путь, спасаясь от агрессора. Может быть, от дракона. Путешествие, наполненное приключениями, с целью начать новую жизнь с нуля.

Жила-была женщина.

Жили-были две дочери.

Жил-был дракон.

Давным-давно...

Продолжительность спектакля: 80 мин.

О театре:

Antzoki Teatteri – профессиональная театральная труппа, основанная в Мадриде в 2012 году. С тех пор создано 7 спектаклей, представленных на международном уровне. В 2018 году были удостоены Гран-при Испании в области исполнительского искусства в категории «Современный театр» за спектакль «Окунуться в бездну». В 2019 году на Международном фестивале L’Altre Festival была присуждена премия за спектакль «Ромео и Джульетта, другой взгляд».