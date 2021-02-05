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Что творят мужчины?

Что творят мужчины?

25 февраля в Городском концертном зале покажут спектакль «Что творят мужчины?».
 
Спектакль отменен.
 
Странный, загадочный и волшебный мир театра. Кто хоть раз в жизни не хотел подсмотреть за кулисы и не увидеть его своими глазами с другой стороны.  Как рождаются спектакли? Как репетируют актеры? О чем они в тайне мечтают и чего хотят? На все эти вопросы вы найдете ответы  в комедии « Что творят мужчины?».
 
Действие пьесы разворачивается  в революционном Петрограде в 1920 году прямо на сцене театра.  Через неделю премьера, но написанная автором пьеса никак не принимается новым редактором,  который ничего не понимает в театре! Потому что он бывший моряк и видит театр по- своему!  Он убежден, что  в ней не хватает огонька и революционного духа и хочет сделать ее серьезнее, как того требует новая власть. Но вот парадокс, чем больше своих поправок  вносит редактор, тем смешнее и  смешнее становится пьеса! Время идет - день премьеры неумолимо приближается,  а разрешения  на постановку все нет и нет! На какие актерские хитрости пойдет автор, чтобы протолкнуть свое творение? 
 
Как выкрутиться из сложной ситуации  и что придумает  для  того чтобы  его пьесу в конце концов увидел зритель и премьера состоялась? Мир театра  безграничен и его фантазии тоже на удивление зрителя!  Все это Вы и увидите в спектакле, в котором будет и много интересных  сценических находок, и комедий положений, и  абсурд, и эксцентрика и даже цирк! Постановка  полна яркими актерскими превращениями, что порой они забывают о реальности и превращаются в героев написанной ими самими  пьесы и уже не поймешь кто есть кто!
 
И делают это они  так искромётно, с тонким юмором и  иронией, что Вам  вместе с ними будет  весело  грустно  смешно и Вы узнаете чего же все таки они хотят?! Такой комедии пролетарская сцена ещё не видела!
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
26 февраля 2021, пятница
19:00
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Касса
Молотняк
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28 февраля, воскресенье 17:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 300 ₽
HammAli & Navai
Купить билет
12 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
Viper Soup Complex
Купить билет
4 апреля, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 400 ₽
Блондинка КсЮ
Купить билет
5 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Дуэт Кювет
Купить билет
3 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 333-555 ₽
День дурака
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3 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-2100 ₽
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