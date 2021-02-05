25 февраля в Городском концертном зале покажут спектакль «Что творят мужчины?».

Спектакль отменен.

Странный, загадочный и волшебный мир театра. Кто хоть раз в жизни не хотел подсмотреть за кулисы и не увидеть его своими глазами с другой стороны. Как рождаются спектакли? Как репетируют актеры? О чем они в тайне мечтают и чего хотят? На все эти вопросы вы найдете ответы в комедии « Что творят мужчины?».

Действие пьесы разворачивается в революционном Петрограде в 1920 году прямо на сцене театра. Через неделю премьера, но написанная автором пьеса никак не принимается новым редактором, который ничего не понимает в театре! Потому что он бывший моряк и видит театр по- своему! Он убежден, что в ней не хватает огонька и революционного духа и хочет сделать ее серьезнее, как того требует новая власть. Но вот парадокс, чем больше своих поправок вносит редактор, тем смешнее и смешнее становится пьеса! Время идет - день премьеры неумолимо приближается, а разрешения на постановку все нет и нет! На какие актерские хитрости пойдет автор, чтобы протолкнуть свое творение?

Как выкрутиться из сложной ситуации и что придумает для того чтобы его пьесу в конце концов увидел зритель и премьера состоялась? Мир театра безграничен и его фантазии тоже на удивление зрителя! Все это Вы и увидите в спектакле, в котором будет и много интересных сценических находок, и комедий положений, и абсурд, и эксцентрика и даже цирк! Постановка полна яркими актерскими превращениями, что порой они забывают о реальности и превращаются в героев написанной ими самими пьесы и уже не поймешь кто есть кто!

И делают это они так искромётно, с тонким юмором и иронией, что Вам вместе с ними будет весело грустно смешно и Вы узнаете чего же все таки они хотят?! Такой комедии пролетарская сцена ещё не видела!