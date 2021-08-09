AX...OFF
27 августа в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «AX...OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица». Ахов, купец-миллионщик, желает жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить все...
Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билеты можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
27 августа 2021, пятница
19:00
24 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
18 сентября, суббота 20:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽