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Арсенал - Химки

Арсенал - Химки

25 августа на Центральном стадионе состоится 5-й тур Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и подмосковными «Химками». 
«Арсенал» впервые встречается с «Химками» в премьер-лиге. Да и вообще красно-желтые и красно-черные давно не играли друг против друга - 16 лет.

Согласно санитарному регламенту Тинькофф Чемпионат России по футболу среди команд сезона-2020/21 билеты на матч «Арсенал» – «Химки» реализовываются только онлайн

Где и когда?
Арсенал, центральный стадион
Тула, проспект Ленина, 87
25 августа 2020, вторник
20:30
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Касса
Дора
Купить билет
12 сентября, суббота 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
29 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Тамара Гвердцители
Купить билет
6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Lumen
Купить билет
28 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Фестиваль СЕКТОР ГАЗА «Памяти Юрия Хоя»
Купить билет
24 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Киновечеринка
Купить билет
5 сентября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
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