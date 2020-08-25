25 августа на Центральном стадионе состоится 5-й тур Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и подмосковными «Химками».

«Арсенал» впервые встречается с «Химками» в премьер-лиге. Да и вообще красно-желтые и красно-черные давно не играли друг против друга - 16 лет.

Согласно санитарному регламенту Тинькофф Чемпионат России по футболу среди команд сезона-2020/21 билеты на матч «Арсенал» – «Химки» реализовываются только онлайн.