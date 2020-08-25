Арсенал - Химки
25 августа на Центральном стадионе состоится 5-й тур Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и подмосковными «Химками».
«Арсенал» впервые встречается с «Химками» в премьер-лиге. Да и вообще красно-желтые и красно-черные давно не играли друг против друга - 16 лет.
Согласно санитарному регламенту Тинькофф Чемпионат России по футболу среди команд сезона-2020/21 билеты на матч «Арсенал» – «Химки» реализовываются только онлайн.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 87
25 августа 2020, вторник
20:30
12 сентября, суббота 18:00
₽ Билеты: 600 ₽
29 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
24 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
5 сентября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽