Арсенал - Ахмат
На Центральном стадионе состоится 1-й тур Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и командой «Ахмат» из Грозного.
Стоимость: по билетам для взрослых — 200 рублей, для детей (до 14 лет) — 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 87
9 августа 2020, воскресенье
19:00
19 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
15 - 22 августа
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
29 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
29 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽