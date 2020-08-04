Арсенал - Ахмат

На Центральном стадионе состоится 1-й тур Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и командой «Ахмат» из Грозного.

Стоимость: по билетам для взрослых — 200 рублей, для детей (до 14 лет) — 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.