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Арсенал - Ахмат

Арсенал - Ахмат

На Центральном стадионе состоится 1-й тур Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и командой «Ахмат» из Грозного.

Стоимость: по билетам для взрослых — 200 рублей, для детей (до 14 лет) — 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.

Где и когда?
Арсенал, центральный стадион
Тула, проспект Ленина, 87
9 августа 2020, воскресенье
19:00
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19 ноября, четверг 19:00
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 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
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 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
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 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
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 ₽  Билеты: 1300 ₽
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