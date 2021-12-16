Вечер знакомств в «Типографии»
17 декабря в культурном центре «Типография» пройдет «Вечер знакомств». Приглашаем всех от 16-ти и до бесконечности: будем общаться, узнавать что-то новое, практиковаться в искусстве small talk и пить кофе!
Цель Вечера знакомств — найти новых знакомых, друзей, партнера или даже бизнес-партнера, чтобы расширить круг интересов и поделиться собственными мыслями. В процессе встречи вам предстоит познакомиться с множеством разных людей. Всего 5 минут беседы — и вы переходите к новому собеседнику (так что, если человек окажется вам неинтересен, то это ненадолго).
Если вы испытываете неловкость при разговоре с незнакомцем — мы вам поможем. Для этого мы приготовим карточки с возможными темами разговора, можете подглядывать, когда не знаете, что сказать.
Будьте искренними, и люди ответят вам тем же. Желаем только приятных разговоров!
Стоимость: 300 руб. (в стоимость входит один безалкогольный напиток на выбор, оплачивается на входе). Регистрация по ссылке.
Гостям 18+ для посещения нужен QR-код.
Гостям 18+ для посещения нужен QR-код.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
17 декабря 2021, пятница
19:00
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
5 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
12 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
19 ноября, суббота 13:00
₽ Билеты: 1000-1700 ₽
25 - 26 декабря
₽ Билеты: 800 ₽
26 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽