Творческая встреча с писателем Олегом Хафизовым
4 февраля музей «Тульские древности» приглашает на творческую встречу с писателем, журналистом, научным сотрудником музея-заповедника «Куликово поле» Олегом Хафизовом.
На примере рассказов и повестей «куликовской» серии Олег Хафизов расскажет о том, как исторический факт под пером автора превращается в увлекательную историю, а несколько строчек документа – в ожившую сцену прошлого.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 47
4 февраля 2021, четверг
17:00
7 февраля, воскресенье 10:45
₽ Билеты: 800 ₽
20 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 600 ₽
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
5 февраля, пятница 21:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
25 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
5 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽