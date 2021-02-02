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Творческая встреча с писателем Олегом Хафизовым

Творческая встреча с писателем Олегом Хафизовым

4 февраля музей «Тульские древности» приглашает на творческую встречу с писателем, журналистом, научным сотрудником музея-заповедника «Куликово поле» Олегом Хафизовом.

На примере рассказов и повестей «куликовской» серии Олег Хафизов расскажет о том, как исторический факт под пером автора превращается в увлекательную историю, а несколько строчек документа – в ожившую сцену прошлого.

Вход свободный. 
Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
4 февраля 2021, четверг
17:00
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Касса
Пешая экскурсия вокруг Кремля с мастер-классом «Филимоновская игрушка» – «Вдоль по Пятницкой»
Купить билет
7 февраля, воскресенье 10:45
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 800 ₽
Labov SKY Jam
Купить билет
20 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600 ₽
Nagart
Купить билет
12 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
Panbrothers Band
Купить билет
5 февраля, пятница 21:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Джаз-клуб: Planck's Tone
Купить билет
25 февраля, четверг 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500 ₽
Блондинка КсЮ
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5 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
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