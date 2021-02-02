Творческая встреча с писателем Олегом Хафизовым

4 февраля музей «Тульские древности» приглашает на творческую встречу с писателем, журналистом, научным сотрудником музея-заповедника «Куликово поле» Олегом Хафизовом.



На примере рассказов и повестей «куликовской» серии Олег Хафизов расскажет о том, как исторический факт под пером автора превращается в увлекательную историю, а несколько строчек документа – в ожившую сцену прошлого.

Вход свободный.