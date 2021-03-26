9 апреля в рамках II Международного фестиваля молодёжных театров GingerFest школа танца Марии Стаценко Mega Dance представляет балет «Щелкунчик» на музыку П.И. Чайковского!

В первый же день фестиваля, сразу после церемонии открытия на сцене Городского концертного зала воцарится настоящий русский балет - подарок для всей гостей GingerFest и погружение в волшебную сказку! Балет «Щелкунчик» на музыку Петра Ильича Чайковского представит школа танца Марии Стаценко Mega Dance (Тула).

Mega Dance ведёт свою историю с 2009 года. Руководитель школы Мария Стаценко - профессиональный хореограф и артистка балета. Главное богатство школы за 12 лет работы - достижения её учеников: многие из них добились больших успехов, поступили в профессиональные профильные учреждения.

В школе создаются балетно-театральные постановки, одна из них - балет «Щелкунчик». Чарующая и вечно притягательная история по мотивам сказки Э. Т.-А. Гофмана, которая заставляет каждого вновь почувствовать себя ребёнком в ожидании рождественских чудес, отправиться в странствие по волшебным королевствам и подсмотреть за танцами оживших кукол...

Вход свободный.