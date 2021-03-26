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Щелкунчик

Щелкунчик

9 апреля в рамках II Международного фестиваля молодёжных театров GingerFest школа танца Марии Стаценко Mega Dance представляет балет «Щелкунчик» на музыку П.И. Чайковского!
 
В первый же день фестиваля, сразу после церемонии открытия на сцене Городского концертного зала воцарится настоящий русский балет - подарок для всей гостей GingerFest и погружение в волшебную сказку! Балет «Щелкунчик» на музыку Петра Ильича Чайковского представит школа танца Марии Стаценко Mega Dance (Тула).
 
Mega Dance ведёт свою историю с 2009 года. Руководитель школы Мария Стаценко - профессиональный хореограф и артистка балета. Главное богатство школы за 12 лет работы - достижения её учеников: многие из них добились больших успехов, поступили в профессиональные профильные учреждения.
 
 
В школе создаются балетно-театральные постановки, одна из них - балет «Щелкунчик». Чарующая и вечно притягательная история по мотивам сказки Э. Т.-А. Гофмана, которая заставляет каждого вновь почувствовать себя ребёнком в ожидании рождественских чудес, отправиться в странствие по волшебным королевствам и подсмотреть за танцами оживших кукол...
 

Вход свободный.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
9 апреля 2021, пятница
18:30
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Касса
Большая дискотека «Мы вместе»
Купить билет
5 июня, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
Треплев. Возможно склонен
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12 апреля, понедельник 16:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200 ₽
Кремль с высоты веков
Купить билет
2 мая, воскресенье 14:00
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 750-850 ₽
Автобусная обзорная экскурсия по Туле
10 апреля - 29 мая
Центр приема гостей Тульской области
Porto Moris
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17 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
THE LAST FOUR
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23 апреля, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 333-555 ₽
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