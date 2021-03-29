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Психологический клуб: Что такое эмоции и как с ними жить?

Психологический клуб: Что такое эмоции и как с ними жить?

1 апреля в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Все мы испытываем эмоции: каждый день, каждый час, каждую минуту. Все мы уверены в том, что знаем, что именно переживаем, и в том, что умеем опознавать и понимать свои чувства. Так ли это на самом деле? Так ли проста и прозрачна каждодневная и, казалось бы, знакомая нам реальность эмоций и чувств? Что мы знаем о своих эмоциях и умеем ли быть к ним внимательными?

Поговорим о том:
 
  • что такое эмоции, как они возникают и откуда берутся;
  • какие бывают эмоции, чем отличаются друг от друга и от чувств и настроений;
  • почему некоторые свои эмоции мы не выносим, отвергаем и даже вытесняем, и какую роль в этом играет наша семья;
  • как слышать и пониматься свои переживания, находить способ взаимодействовать с ними и обращать эмоции себе на пользу;
  • как прямо и ясно говорить о своих эмоциях и как конструктивно их выражать.
Лекция будет интересная всем, кто хотел бы лучше понимать себя и других людей, строить более комфортные и гармоничные отношения с другими и развивать навыки самопознания и саморегуляции.
 
Спикер: Бородачева Ольга, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Тульского государственного университета, преподаватель психологии более 13 лет, консультирующий психолог.

Стоимость: 350 руб. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
1 апреля 2021, четверг
19:00
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Касса
Дуэт Кювет
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3 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 333-555 ₽
Игра
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16 апреля, пятница 23:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 777-1111 ₽
Kinder
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10 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Экскурсионный военно-исторический маршрут «Город-герой Тула»
18 апреля - 10 мая
Центр приема гостей Тульской области
Северный Флот
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9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
60 ударов сердца
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12 апреля, понедельник 19:15
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-350 ₽
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