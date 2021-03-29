Психологический клуб: Что такое эмоции и как с ними жить?

1 апреля в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Все мы испытываем эмоции: каждый день, каждый час, каждую минуту. Все мы уверены в том, что знаем, что именно переживаем, и в том, что умеем опознавать и понимать свои чувства. Так ли это на самом деле? Так ли проста и прозрачна каждодневная и, казалось бы, знакомая нам реальность эмоций и чувств? Что мы знаем о своих эмоциях и умеем ли быть к ним внимательными?

Поговорим о том:

что такое эмоции, как они возникают и откуда берутся;

какие бывают эмоции, чем отличаются друг от друга и от чувств и настроений;

почему некоторые свои эмоции мы не выносим, отвергаем и даже вытесняем, и какую роль в этом играет наша семья;

как слышать и пониматься свои переживания, находить способ взаимодействовать с ними и обращать эмоции себе на пользу;

как прямо и ясно говорить о своих эмоциях и как конструктивно их выражать.

Лекция будет интересная всем, кто хотел бы лучше понимать себя и других людей, строить более комфортные и гармоничные отношения с другими и развивать навыки самопознания и саморегуляции.