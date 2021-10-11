Открытый микрофон в «Типографии»
12 октября в «Типографии» пройдет весенний «Открытый микрофон»: опытные и начинающие комики будут проверять свои шутки! Большая просьба регистрироваться заранее («+» в сообщения группы), мест для зрителей будет немного.
А также: приходите, пожалуйста, в хорошем самочувствии и обязательно берите маски. Это не суперсложно, но для нас очень важно.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
12 октября 2021, вторник
18:30
2 января, воскресенье 10:00
₽ Билеты: 1000-1200 ₽
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
6 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
20 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
4 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
14 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 200-350 ₽