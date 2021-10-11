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Открытый микрофон в «Типографии»

Открытый микрофон в «Типографии»

12 октября в «Типографии» пройдет весенний «Открытый микрофон»: опытные и начинающие комики будут проверять свои шутки! Большая просьба регистрироваться заранее («+» в сообщения группы), мест для зрителей будет немного. 

А также: приходите, пожалуйста, в хорошем самочувствии и обязательно берите маски. Это не суперсложно, но для нас очень важно.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
12 октября 2021, вторник
18:30
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Касса
Буратино
Купить билет
2 января, воскресенье 10:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 1000-1200 ₽
Анна Каренина
Купить билет
7 ноября, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
ПНЕВМОСЛОН
Купить билет
6 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Александр Серов
Купить билет
20 ноября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
ЙОРШ
Купить билет
4 декабря, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Маленький Принц
Купить билет
14 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-350 ₽
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