Открытый микрофон в «Типографии»
13 мая в «Типографии» пройдет весенний «Открытый микрофон»: опытные и начинающие комики будут проверять свои шутки! Большая просьба регистрироваться заранее («+» в сообщения группы), мест для зрителей будет немного. А также: приходите, пожалуйста, в хорошем самочувствии и обязательно берите маски. Это не суперсложно, но для нас очень важно.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
13 мая 2021, четверг
18:30
23 - 30 мая
29 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1200 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-900 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
22 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 700 ₽