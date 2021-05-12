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Открытый микрофон в «Типографии»

Открытый микрофон в «Типографии»

13 мая в «Типографии» пройдет весенний «Открытый микрофон»: опытные и начинающие комики будут проверять свои шутки! Большая просьба регистрироваться заранее («+» в сообщения группы), мест для зрителей будет немного. А также: приходите, пожалуйста, в хорошем самочувствии и обязательно берите маски. Это не суперсложно, но для нас очень важно.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
13 мая 2021, четверг
18:30
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