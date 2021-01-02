8 января в центре семейной истории пройдет онлайн-лекция «Новогодние традиции в искусстве».

Рождество и Новый год – как один большой и долгий праздник – вдохновляет, радует, дарит надежду. А ещё это главный семейный праздник, время для родных и близких. В каждой стране свои традиции и, главное, своя история празднования Рождества и Нового года.

На нашей лекции мы обратимся к произведениям искусства, которые помогут узнать о традициях в России. Мы поговорим об истории праздника, как менялось его восприятие, появлялись одни привычки и исчезали другие. Вспоминая историю нашей страны, не забудем и о том, что Рождество запрещали, а потом всё же разрешили праздновать Новый год, куда вернулось многое из традиций дореволюционной России.

Нам помогут произведения искусства XIX и XX века русских живописцев, графиков и фотографов. Картины Васнецова, Рериха, Кустодиева, Коровина, Решетникова и других художников ярко передают атмосферу зимних праздников. Мы коснёмся и примера европейских стран, а также Америки. Герои Рождества, открытки, картины – всё это ярко и красноречиво расскажет о Рождестве и сделает новогодние каникулы интереснее.

Спикер: Алина Аксёнова – историк искусства, преподаватель, публичный лектор, автор книги «История искусства. Просто о важном».

Лекция пройдет на платформе Zoom, для участия, пожалуйста, зарегистрируйтесь . Ссылка на конференцию придет вам на указанную почту за час до мероприятия.