Новогодние традиции в искусстве
8 января в центре семейной истории пройдет онлайн-лекция «Новогодние традиции в искусстве».
Рождество и Новый год – как один большой и долгий праздник – вдохновляет, радует, дарит надежду. А ещё это главный семейный праздник, время для родных и близких. В каждой стране свои традиции и, главное, своя история празднования Рождества и Нового года.
На нашей лекции мы обратимся к произведениям искусства, которые помогут узнать о традициях в России. Мы поговорим об истории праздника, как менялось его восприятие, появлялись одни привычки и исчезали другие. Вспоминая историю нашей страны, не забудем и о том, что Рождество запрещали, а потом всё же разрешили праздновать Новый год, куда вернулось многое из традиций дореволюционной России.
Нам помогут произведения искусства XIX и XX века русских живописцев, графиков и фотографов. Картины Васнецова, Рериха, Кустодиева, Коровина, Решетникова и других художников ярко передают атмосферу зимних праздников. Мы коснёмся и примера европейских стран, а также Америки. Герои Рождества, открытки, картины – всё это ярко и красноречиво расскажет о Рождестве и сделает новогодние каникулы интереснее.
Спикер: Алина Аксёнова – историк искусства, преподаватель, публичный лектор, автор книги «История искусства. Просто о важном».
Лекция пройдет на платформе Zoom, для участия, пожалуйста, зарегистрируйтесь. Ссылка на конференцию придет вам на указанную почту за час до мероприятия.
Также, лекция будет транслироваться на YouTube.
Где и когда?
8 января 2021, пятница
17:00
20 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
1 января, понедельник 00:00
8 января, пятница 15:00
₽ Билеты: 600-800 ₽
12 февраля, пятница 18:00
₽ Билеты: 1000 ₽
8 февраля, понедельник 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽