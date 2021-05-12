«Ночь музеев» в Музее оружия

15 мая в музее оружия стартует Всероссийская акция «Ночь музеев» под девизом «Больше, чем музей». В Год науки и технологий торжественно откроет акцию первый сотрудник с искусственным интеллектом – робот Акинфий.

В эту «научную музейную ночь» все о воплощении конструкторских идей в реальность - в открытом лектории заведующего кафедрой «Стрелково-пушечное вооружение» Тульского государственного университета, доктора технических наук Виктора Зеленко и ассистента кафедры, кандидата технических наук Сергея Корнеева.

Освоить техники украшения оружия посетители смогут в ходе творческих мастер-классов ведущих мастеров-оружейников Тулы. Впервые для знатоков истории и любителей современных смарт-технологий - новая поисковая маршрутная программа «Капсула времени» и специальные экскурсии. Завершится акция праздничным светомузыкальным представлением.

Вход с 18.00 – свободный.