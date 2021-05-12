«Ночь музеев» в Музее оружия
15 мая в музее оружия стартует Всероссийская акция «Ночь музеев» под девизом «Больше, чем музей». В Год науки и технологий торжественно откроет акцию первый сотрудник с искусственным интеллектом – робот Акинфий.
В эту «научную музейную ночь» все о воплощении конструкторских идей в реальность - в открытом лектории заведующего кафедрой «Стрелково-пушечное вооружение» Тульского государственного университета, доктора технических наук Виктора Зеленко и ассистента кафедры, кандидата технических наук Сергея Корнеева.
Освоить техники украшения оружия посетители смогут в ходе творческих мастер-классов ведущих мастеров-оружейников Тулы. Впервые для знатоков истории и любителей современных смарт-технологий - новая поисковая маршрутная программа «Капсула времени» и специальные экскурсии. Завершится акция праздничным светомузыкальным представлением.
Вход с 18.00 – свободный.
Где и когда?
Тула, улица Октябрьская, 2 (санитарный день - последний понедельник каждого месяца)
15 мая 2021, суббота
18:00
29 мая, суббота 11:00
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
29 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1200 ₽
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
21 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 350 ₽
21 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽