афиша
афиша
Регистрация
«Ночь музеев» в Музее оружия

«Ночь музеев» в Музее оружия

15 мая в музее оружия стартует Всероссийская акция «Ночь музеев» под девизом «Больше, чем музей». В Год науки и технологий торжественно откроет акцию первый сотрудник с искусственным интеллектом – робот Акинфий.
 
В эту «научную музейную ночь» все о воплощении конструкторских идей в реальность - в открытом лектории заведующего кафедрой «Стрелково-пушечное вооружение» Тульского государственного университета, доктора технических наук Виктора Зеленко и ассистента кафедры, кандидата технических наук Сергея Корнеева.
 
Освоить техники украшения оружия посетители смогут в ходе творческих мастер-классов ведущих мастеров-оружейников Тулы. Впервые для знатоков истории и любителей современных смарт-технологий -  новая поисковая маршрутная программа «Капсула времени» и специальные экскурсии. Завершится акция праздничным светомузыкальным представлением.
 
Вход с 18.00 – свободный.
Где и когда?
Музей оружия, здание-шлем
Тула, улица Октябрьская, 2 (санитарный день - последний понедельник каждого месяца)
15 мая 2021, суббота
18:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Автобусная обзорная экскурсия по Туле
29 мая, суббота 11:00
Центр приема гостей Тульской области
Северный Флот
Купить билет
9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Песни из фильма БРАТ-2
Купить билет
29 мая, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1200 ₽
Большая дискотека «Мы вместе»
Купить билет
5 июня, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
SYMPULS-E
Купить билет
21 мая, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 350 ₽
«Цой Жив!». Вечер памяти Виктора Цоя
Купить билет
21 мая, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 300 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.