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Мастер-класс по правополушарному рисованию: весенняя сакура

Мастер-класс по правополушарному рисованию: весенняя сакура

21 марта в Центре семейной истории пройдет мастер-класс по правополушарному рисованию с элементами арт-терапии. Приходите поучаствовать всей семьей, чтобы не только интересно провести время вместе, но и узнать уникальные методики и арт-терапевтические техники для развития интуиции и креативности. Они позволяют активизировать творческую часть мозга и создать великолепную работу!

Совершенно не важно есть ли у вас навыки рисования! На мастер-классе мы поделимся эффективными и ценными техниками, которые будут доступны даже тем, кто никогда не брал кисточку в руки.
В результате мы создадим яркую картину, которую можно будет забрать домой. Материалы предоставляются.

Стоимость: 350 руб. Билеты можно купить по ссылке
Где и когда?
Центр семейной истории
21 марта 2021, воскресенье
16:00
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Касса
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