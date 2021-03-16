Мастер-класс по правополушарному рисованию: весенняя сакура
21 марта в Центре семейной истории пройдет мастер-класс по правополушарному рисованию с элементами арт-терапии. Приходите поучаствовать всей семьей, чтобы не только интересно провести время вместе, но и узнать уникальные методики и арт-терапевтические техники для развития интуиции и креативности. Они позволяют активизировать творческую часть мозга и создать великолепную работу!
Совершенно не важно есть ли у вас навыки рисования! На мастер-классе мы поделимся эффективными и ценными техниками, которые будут доступны даже тем, кто никогда не брал кисточку в руки.
В результате мы создадим яркую картину, которую можно будет забрать домой. Материалы предоставляются.
Стоимость: 350 руб. Билеты можно купить по ссылке.
Стоимость: 350 руб. Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
21 марта 2021, воскресенье
16:00
13 апреля, вторник 18:30
₽ Билеты: 200-400 ₽
16 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽
3 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 333-555 ₽
4 апреля - 30 мая
18 апреля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽