Мастер-класс по лазерной резке в техлабе Pro.Парк
29 мая мастер-классе по лазерной резке в техлабе Pro.Парк создадаё свою модель самолета в программе CorelDraw и затем вырежем ее на лазерном станке.
Место проведения: 1 этаж, техлаб «Pro.Парк».
Запись в сообщениях ВТШ «ВКонтакте» или по телефону: 8(958) 869-94-97 с 10.00 до 19.00 (по будням).
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
29 мая 2021, суббота
12:00
29 мая, суббота 15:00
₽ Билеты: 500 ₽
1 - 29 июня
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-900 ₽
12 июня - 21 августа
13 июня, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
30 мая, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 550 ₽