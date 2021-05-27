Мастер-класс «Мягкая гравюра. Техника высокой печати»
30 мая в индустриальном кластере «Октава» пройдет мастер-класс «Мягкая гравюра. Техника высокой печати». Художница Мария Головкина расскажет, как создать необычную картину... из строительных материалов! На занятии вы сможете придумать свой сюжет, а затем сделать фигуру для оттиска своего произведения. Готовую работу в виде принта на плотном картоне можно (и нужно!) забрать с собой.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
30 мая 2021, воскресенье
13:00
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
14 июня, понедельник 10:00
₽ Билеты: 8800 ₽
2 июня, среда 19:00
₽ Билеты: 1400 ₽
4 июня, пятница 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
1 - 29 июня
12 июня, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽