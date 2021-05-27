30 мая в индустриальном кластере «Октава» пройдет мастер-класс «Мягкая гравюра. Техника высокой печати». Художница Мария Головкина расскажет, как создать необычную картину... из строительных материалов! На занятии вы сможете придумать свой сюжет, а затем сделать фигуру для оттиска своего произведения. Готовую работу в виде принта на плотном картоне можно (и нужно!) забрать с собой.