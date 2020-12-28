Год Быка в Монастырщино
Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы приглашает на праздники.
31 декабря выходной. 1 января здесь встречают посетителей с 12.00 до 16.00. 2-10 января музей открыт с 10.00 до 19.00.
В первые новогодние дни состоятся:
Мастер-класс по гравировке «Рождественские узоры»
(2, 5 и 8 января, 13.00)
С помощью гравировки можно придать обычному стеклянному бокалу оригинальный вид. Такой сувенир для дома станет памятным, а подарок родным и друзьям – исключительным. На мастер-классе сотрудники музея предлагают придумать и выгравировать на бокале новогодний рисунок
или узор. Работу участники заберут домой.
Возрастные рекомендации: 5+.
Мастер-класс «Вифлеемская звезда» из фоамирана
(3, 6 и 9 января, 13.00)
Восьмиконечную звезду в православии называют Рождественской или Вифлеемской. Именно появилась на небе, когда родился Иисус Христос. На мастер-классе можно смастерить звезду на ёлку из современного материала для творчества – фоамирана.
Возрастные рекомендации: 6+.
Интерактивная программа «Богатырские игры»
(4, 7 и 10 января, 13.00)
Приглашаем взрослых и детей на тренировку для настоящих богатырей. Посетителей ждет стрельба из лука в тире, бой на мягких мечах. Можно примерить доспехи средневековых воинов и сфотографироваться в них.
Возрастные рекомендации: 12+.
Предварительная запись на мероприятия обязательна. В группах в связи с профилактикой коронавирусной инфекции – 5-7 человек. Бронируйте места заранее по телефону: +7 (48735) 3-15-46, e-mail: mon@kulpole.ru .
Подробности на сайте музея.
Подробности на сайте музея.
Где и когда?
село Монастырщино, Тульская область, село Монастырщино
1 января 2021, пятница
12:00
1 января 2021, пятница
16:00
2 января 2021, суббота
10:00
2 января 2021, суббота
19:00
3 января 2021, воскресенье
10:00
3 января 2021, воскресенье
19:00
4 января 2021, понедельник
10:00
4 января 2021, понедельник
19:00
5 января 2021, вторник
10:00
5 января 2021, вторник
19:00
6 января 2021, среда
10:00
6 января 2021, среда
19:00
7 января 2021, четверг
10:00
7 января 2021, четверг
19:00
8 января 2021, пятница
10:00
8 января 2021, пятница
19:00
9 января 2021, суббота
10:00
9 января 2021, суббота
19:00
10 января 2021, воскресенье
10:00
10 января 2021, воскресенье
19:00
6 января, среда 19:00
₽ Билеты: 1800-2300 ₽
4 января, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
8 марта, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
18 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
10 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
2 января, суббота 14:00
₽ Билеты: 500 ₽