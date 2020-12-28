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Год Быка в Монастырщино

Год Быка в Монастырщино

Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы приглашает на праздники.
 
31 декабря выходной. 1 января здесь встречают посетителей с 12.00 до 16.00. 2-10 января музей открыт с 10.00 до 19.00.
 
В первые новогодние дни состоятся:
 
Мастер-класс по гравировке «Рождественские узоры»
(2, 5 и 8 января, 13.00)
 
С помощью гравировки можно придать обычному стеклянному бокалу оригинальный вид. Такой сувенир для дома станет памятным, а подарок родным и друзьям – исключительным. На мастер-классе сотрудники музея предлагают придумать и выгравировать на бокале новогодний рисунок
или узор.  Работу участники заберут домой. 
Возрастные рекомендации: 5+.
 
Мастер-класс «Вифлеемская звезда» из фоамирана
(3, 6 и 9 января, 13.00)
 
Восьмиконечную звезду в православии называют Рождественской или Вифлеемской. Именно появилась на небе, когда родился Иисус Христос. На мастер-классе можно смастерить звезду на ёлку из современного материала для творчества – фоамирана.
Возрастные рекомендации: 6+.
 
Интерактивная программа «Богатырские игры»
(4, 7 и 10 января, 13.00)
 
Приглашаем взрослых и детей на тренировку для настоящих богатырей. Посетителей ждет стрельба из лука в тире, бой на мягких мечах. Можно примерить доспехи средневековых воинов и сфотографироваться в них.
Возрастные рекомендации: 12+.
 
Предварительная запись на мероприятия обязательна. В группах в связи с профилактикой коронавирусной инфекции – 5-7 человек. Бронируйте места заранее по телефону: +7 (48735) 3-15-46, e-mail: mon@kulpole.ru .

Подробности на сайте музея.
Где и когда?
Музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщино
село Монастырщино, Тульская область, село Монастырщино
1 января 2021, пятница
12:00
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1 января 2021, пятница
16:00
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2 января 2021, суббота
10:00
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Касса
Группа Михаила Танича «Лесоповал»
Купить билет
6 января, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2300 ₽
Эпидемия
Купить билет
4 января, понедельник 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Фогель
Купить билет
8 марта, понедельник 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
Тамара Гвердцители
Купить билет
18 февраля, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Kinder
Купить билет
10 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Сборная пешая экскурсия по историческому центру Тулы
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2 января, суббота 14:00
Искра, молодежное пространство
 ₽  Билеты: 500 ₽
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