Год Быка в Монастырщино

Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы приглашает на праздники.

31 декабря выходной. 1 января здесь встречают посетителей с 12.00 до 16.00. 2-10 января музей открыт с 10.00 до 19.00.

В первые новогодние дни состоятся:

Мастер-класс по гравировке «Рождественские узоры»

(2, 5 и 8 января, 13.00)



С помощью гравировки можно придать обычному стеклянному бокалу оригинальный вид. Такой сувенир для дома станет памятным, а подарок родным и друзьям – исключительным. На мастер-классе сотрудники музея предлагают придумать и выгравировать на бокале новогодний рисунок

или узор. Работу участники заберут домой.

Возрастные рекомендации: 5+.

Мастер-класс «Вифлеемская звезда» из фоамирана

(3, 6 и 9 января, 13.00)

Восьмиконечную звезду в православии называют Рождественской или Вифлеемской. Именно появилась на небе, когда родился Иисус Христос. На мастер-классе можно смастерить звезду на ёлку из современного материала для творчества – фоамирана.

Возрастные рекомендации: 6+.

Интерактивная программа «Богатырские игры»

(4, 7 и 10 января, 13.00)

Приглашаем взрослых и детей на тренировку для настоящих богатырей. Посетителей ждет стрельба из лука в тире, бой на мягких мечах. Можно примерить доспехи средневековых воинов и сфотографироваться в них.

Возрастные рекомендации: 12+.