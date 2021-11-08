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Доступная Камчатка

Доступная Камчатка

11 ноября в культурном центре «Типография» пройдет лекция «Доступная Камчатка». 

Спикер: Антон Чинков. Пришел в школу туризма в 2017 году, с тех пор побывал во многих местах: на Кольском полуострове, в Непале, на Ликийской тропе, Кавказе и не только. В сентябре Антон вместе с Виолеттой провели пару недель на Камчатке. Видели обширные леса, горы с неземными пейзажами, бескрайний океан и суровые вулканы.
 
На встрече нас ждет рассказ о том, как за не очень большие деньги побывать на Камчатке и увидеть максимум интересного.
 
А еще расскажут о школе туризма, где научат путешествовать даже в самых отдалённых и суровых местах.
 
Вход: свободный взнос, QR-код (для гостей 18+)
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Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
11 ноября 2021, четверг
19:00
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Касса
Технодинамика
Купить билет
13 ноября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Фрида
Купить билет
21 ноября, воскресенье 17:00
МАУК, центр культуры и досуга
 ₽  Билеты: 150-300 ₽
Мураками
Купить билет
26 ноября, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Черный вторник
Купить билет
3 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Поющие гитары
Купить билет
20 февраля, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
Эскалада
Купить билет
11 декабря, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-1200 ₽
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