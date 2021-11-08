11 ноября в культурном центре «Типография» пройдет лекция «Доступная Камчатка».

Спикер: Антон Чинков. Пришел в школу туризма в 2017 году, с тех пор побывал во многих местах: на Кольском полуострове, в Непале, на Ликийской тропе, Кавказе и не только. В сентябре Антон вместе с Виолеттой провели пару недель на Камчатке. Видели обширные леса, горы с неземными пейзажами, бескрайний океан и суровые вулканы.

На встрече нас ждет рассказ о том, как за не очень большие деньги побывать на Камчатке и увидеть максимум интересного.



А еще расскажут о школе туризма, где научат путешествовать даже в самых отдалённых и суровых местах.

Вход: свободный взнос, QR-код (для гостей 18+)

Регистрация по ссылке.