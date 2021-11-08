Доступная Камчатка
11 ноября в культурном центре «Типография» пройдет лекция «Доступная Камчатка».
Спикер: Антон Чинков. Пришел в школу туризма в 2017 году, с тех пор побывал во многих местах: на Кольском полуострове, в Непале, на Ликийской тропе, Кавказе и не только. В сентябре Антон вместе с Виолеттой провели пару недель на Камчатке. Видели обширные леса, горы с неземными пейзажами, бескрайний океан и суровые вулканы.
На встрече нас ждет рассказ о том, как за не очень большие деньги побывать на Камчатке и увидеть максимум интересного.
А еще расскажут о школе туризма, где научат путешествовать даже в самых отдалённых и суровых местах.
Вход: свободный взнос, QR-код (для гостей 18+)
Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
11 ноября 2021, четверг
19:00
13 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 300 ₽
21 ноября, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 150-300 ₽
26 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
11 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-1200 ₽