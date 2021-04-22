День рождения кластера «Октава»

24 и 25 апреля «Октава» отмечает свой день рождения. Задействованы все объекты кластера!

Во дворе пройдет фестиваль уличной еды, а также арт-активности от Playtronica, выступление и мастер-класс тульских диджеев и показ оскароносных фильмов. Вместе со спектаклем «Пой, танцуй», вы попадете на самую захватывающую тихую дискотеку в мире. Также на сцену выйдут финалисты вокального проекта кластера «Октава» — Pro.Голос 3.0.

Команда Party Market проведет ярмарку локальных марок Тулы, творческие мастер-классы, уличные спортивные активности для детей и взрослых, показ 5-секундных мультфильмов, обучение современным танцам, йога-практики и турниры по настольным играм.

В зале временных экспозиций откроется выставка современного искусства при участии профессионального дизайнера и художника Андрея Люблинского. Он представит первую в Туле тотальную инсталляцию, частью которой станете вы сами.

«Книги на Октаве» представят семейную программу. Талантливый автор и переводчик Ася Петрова, а также известный журналист и популяризатор науки Тим Скоренко проведут мастер-классы, на которых каждый сможет раскрыть свой творческий потенциал, независимо от возраста.

ВТШ и «Точка кипения» проведут серии лекций и мастер-классов. А сразу после занятий 3-ий этаж кластера превратится в пространство для уникальной командной игры «Космическое многоборье» с использованием технологий VR и 3D.

В большом зале кластера разместится универсальный лекторий, где выступит известный мотивационный спикер, летчик-космонавт, Герой России Сергей Рязанский и расскажет всё о космическом командообразовании.