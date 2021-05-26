Делаем «японский переплёт». Мейкер-студия с Евгенией Виноградовой на Октаве
29 мая в индустриальном кластере «Октава» вместе с Евгенией Виноградовой создадём блокнот в необычной технике японского переплета.
Говоря простым языком, японский переплет — это блокнот, страницы которого прокалываются и прошиваются насквозь нитью. Между прочим, один из старейших стилей шитья книжных блоков! При этом базовая техника такого переплета весьма проста.
Мастер-класс пройдет совместно с проектом «Книги на Октаве».
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
29 мая 2021, суббота
15:00
29 мая, суббота 15:00
₽ Билеты: 500 ₽
1 - 29 июня
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-900 ₽
12 июня - 21 августа
13 июня, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
30 мая, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 550 ₽