Делаем «японский переплёт». Мейкер-студия с Евгенией Виноградовой на Октаве

29 мая в индустриальном кластере «Октава» вместе с Евгенией Виноградовой создадём блокнот в необычной технике японского переплета.

Говоря простым языком, японский переплет — это блокнот, страницы которого прокалываются и прошиваются насквозь нитью. Между прочим, один из старейших стилей шитья книжных блоков! При этом базовая техника такого переплета весьма проста.

Мастер-класс пройдет совместно с проектом «Книги на Октаве».



