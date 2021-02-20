28 февраля в центре семейной истории пройдет онлайн-лекция «Теория поколений: «эхо-бумеры» и фазы поколенческих «превращений». Понятия «миллениал», «зумер», «бумер» прочно вошли в современный русский язык, ими легко манипулируют маркетологи, политики и публицисты.

В лекции мы обсудим, что такое вообще теория поколений, когда она появилась и с какими социальными и культурными условиями это было связано.

Второй сюжет для обсуждения – происхождение указанного лексикона и вопрос о том, насколько он соотносится с реальностью вообще и российской реальностью в частности. Наконец, самый важный вопрос – что делает теорию поколений такой востребованной в современной культуре?

Спикер: Виталий Куренной — директор Института исследований культуры НИУ ВШЭ, научный редактор журнала «Логос».