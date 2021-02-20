Теория поколений: «эхо-бумеры» и фазы поколенческих «превращений»
28 февраля в центре семейной истории пройдет онлайн-лекция «Теория поколений: «эхо-бумеры» и фазы поколенческих «превращений». Понятия «миллениал», «зумер», «бумер» прочно вошли в современный русский язык, ими легко манипулируют маркетологи, политики и публицисты.
В лекции мы обсудим, что такое вообще теория поколений, когда она появилась и с какими социальными и культурными условиями это было связано.
Второй сюжет для обсуждения – происхождение указанного лексикона и вопрос о том, насколько он соотносится с реальностью вообще и российской реальностью в частности. Наконец, самый важный вопрос – что делает теорию поколений такой востребованной в современной культуре?
Спикер: Виталий Куренной — директор Института исследований культуры НИУ ВШЭ, научный редактор журнала «Логос».
Лекция пройдет на платформе Zoom, для участия, пожалуйста, зарегистрируйтесь по ссылке.
Где и когда?
28 февраля 2021, воскресенье
15:00
6 марта, суббота 13:00
₽ Билеты: 1300-1600 ₽
24 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
3 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-2100 ₽
13 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
7 марта - 30 мая
19 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 400-600 ₽