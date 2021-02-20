афиша
афиша
Регистрация
Теория поколений: «эхо-бумеры» и фазы поколенческих «превращений»

Теория поколений: «эхо-бумеры» и фазы поколенческих «превращений»

28 февраля в центре семейной истории пройдет онлайн-лекция «Теория поколений: «эхо-бумеры» и фазы поколенческих «превращений». Понятия «миллениал», «зумер», «бумер» прочно вошли в современный русский язык, ими легко манипулируют маркетологи, политики и публицисты.
В лекции мы обсудим, что такое вообще теория поколений, когда она появилась и с какими социальными и культурными условиями это было связано.
 
Второй сюжет для обсуждения – происхождение указанного лексикона и вопрос о том, насколько он соотносится с реальностью вообще и российской реальностью в частности. Наконец, самый важный вопрос – что делает теорию поколений такой востребованной в современной культуре?
 
Спикер: Виталий Куренной — директор Института исследований культуры НИУ ВШЭ, научный редактор журнала «Логос».

Лекция пройдет на платформе Zoom, для участия, пожалуйста, зарегистрируйтесь по ссылке.
Где и когда?
Центр семейной истории
28 февраля 2021, воскресенье
15:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Шоу театра Юрия Куклачева
Купить билет
6 марта, суббота 13:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-1600 ₽
Вера Снежная
Купить билет
24 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
День дурака
Купить билет
3 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-2100 ₽
Digimortal
Купить билет
13 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Пешая экскурсия вокруг Кремля с мастер-классом «Филимоновская игрушка» – «Вдоль по Пятницкой»
7 марта - 30 мая
Центр приема гостей Тульской области
Panbrothers Band
Купить билет
19 марта, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400-600 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.