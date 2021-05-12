Секретная переписка эпохи Куликовской битвы

13 мая в музее «Тульские древности» состоится последняя лекция

перед каникулами. Кандидат исторических наук Антон Лоханин

расскажет о том, какими шифрами могли пользоваться Мамай,

Куликовская битва была противостоянием не только армий, но и идей и

культур. Мы очень мало знаем о людях, защищавших тайны владык XIV

века, – первых шифровальщиках. Кем они были, у кого научились своему

искусству? Что такое абур, литорея и «тарабарская грамота»?

Приглашаем погрузиться в таинственный мир средневековой

дипломатии.

Стоимость билета: 100 рублей.

Дмитрий Донской и Сергий Радонежский.