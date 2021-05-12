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Секретная переписка эпохи Куликовской битвы

Секретная переписка эпохи Куликовской битвы

13 мая в музее «Тульские древности» состоится последняя лекция
перед каникулами. Кандидат исторических наук Антон Лоханин
расскажет о том, какими шифрами могли пользоваться Мамай,
Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. 

Куликовская битва была противостоянием не только армий, но и идей и
культур. Мы очень мало знаем о людях, защищавших тайны владык XIV
века, – первых шифровальщиках. Кем они были, у кого научились своему
искусству? Что такое абур, литорея и «тарабарская грамота»?
Приглашаем погрузиться в таинственный мир средневековой
дипломатии.
 
Стоимость билета: 100 рублей.
 

 

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
13 мая 2021, четверг
17:00
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