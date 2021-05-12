Секретная переписка эпохи Куликовской битвы
13 мая в музее «Тульские древности» состоится последняя лекция
перед каникулами. Кандидат исторических наук Антон Лоханин
расскажет о том, какими шифрами могли пользоваться Мамай,
Дмитрий Донской и Сергий Радонежский.
Куликовская битва была противостоянием не только армий, но и идей и
культур. Мы очень мало знаем о людях, защищавших тайны владык XIV
века, – первых шифровальщиках. Кем они были, у кого научились своему
искусству? Что такое абур, литорея и «тарабарская грамота»?
Приглашаем погрузиться в таинственный мир средневековой
дипломатии.
Стоимость билета: 100 рублей.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 47
13 мая 2021, четверг
17:00
23 - 30 мая
29 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1200 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-900 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
22 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 700 ₽