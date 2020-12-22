Празднование Нового года на Руси
3 января пройдет онлайн-лекция «Празднование Нового года на Руси». Празднование нового года в Допетровской Руси существенно отличалось от привычного нам.
Новолетие приходилось на март или сентябрь, пышного торжества по случаю наступления Нового года долгое время не было вовсе, а когда оно появилось, в XVII веке, имело исключительно официальный характер и, вероятно, не воспринималось как личный и семейный праздник обычными людьми.
За поздравление с Новым годом даже можно было получить выговор! В широком смысле новолетие связано с особенностями восприятия времени и календаря в эпоху Средневековья, которое также не во всём соответствовало современному. Об этом и других особенностях календарно-хронологической культуры узнаем в нашей лекции.
Спикер: Аркадий Тарасов – кандидат исторических наук, доцент исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Лекция пройдет на платформе Zoom, регистрация по ссылке. Ссылка на конференцию придет вам на указанную почту за час до мероприятия.
Также лекция будет транслироваться на YouTube-канале.
Где и когда?
3 января 2021, воскресенье
11:00
20 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
7 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
3 января, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 2750-2850 ₽
1 января, понедельник 00:00
4 января, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽