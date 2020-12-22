3 января пройдет онлайн-лекция «Празднование Нового года на Руси». Празднование нового года в Допетровской Руси существенно отличалось от привычного нам.

Новолетие приходилось на март или сентябрь, пышного торжества по случаю наступления Нового года долгое время не было вовсе, а когда оно появилось, в XVII веке, имело исключительно официальный характер и, вероятно, не воспринималось как личный и семейный праздник обычными людьми.

За поздравление с Новым годом даже можно было получить выговор! В широком смысле новолетие связано с особенностями восприятия времени и календаря в эпоху Средневековья, которое также не во всём соответствовало современному. Об этом и других особенностях календарно-хронологической культуры узнаем в нашей лекции.

Спикер: Аркадий Тарасов – кандидат исторических наук, доцент исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.