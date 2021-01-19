Михаил Дружинин. История и трагедия тульской археологии первой половины XX века

21 января в музее «Тульские древности» состоится лекция кандидата исторических наук Татьяны Наумовой. Лекция посвящена жизни и деятельности известного тульского археолога, историка-краеведа Михаила Андреевича Дружинина (1896-1938), человека с яркой и трагической судьбой.

Его жизнь и работа по изучению археологического наследия Тульского края пришлись на достаточно сложный и драматичный период жизни нашей страны – 20-30-е годы XX века. С именем М.А. Дружинина и его соратников связан современный этап развития тульской археологии. Рассказ о М.А. Дружинине – дань уважения к памяти замечательного человека, активного исследователя и подвижника тульской земли.

Возрастные рекомендации: 12+.

Стоимость билета: 100 рублей.