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Михаил Дружинин. История и трагедия тульской археологии первой половины XX века

Михаил Дружинин. История и трагедия тульской археологии первой половины XX века

21 января в музее «Тульские древности» состоится лекция кандидата исторических наук Татьяны Наумовой. Лекция посвящена жизни и деятельности известного тульского археолога, историка-краеведа Михаила Андреевича Дружинина (1896-1938), человека с яркой и трагической судьбой.

 
Его жизнь и работа по изучению археологического наследия Тульского края пришлись на достаточно сложный и драматичный период жизни нашей страны – 20-30-е годы XX века.  С именем М.А. Дружинина и его соратников связан современный  этап развития тульской археологии. Рассказ о М.А. Дружинине – дань уважения к памяти замечательного человека, активного исследователя и подвижника тульской  земли.
 
Возрастные рекомендации: 12+.
 
Стоимость билета: 100 рублей.
Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
21 января 2021, четверг
17:00
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Касса
НАИВ
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22 января, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Viper Soup Complex
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4 апреля, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 400 ₽
Блондинка КсЮ
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5 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Кис-Кис
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28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Трофим
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18 мая, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
Alis Band
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7 февраля, воскресенье 19:30
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 700 ₽
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