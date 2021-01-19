Михаил Дружинин. История и трагедия тульской археологии первой половины XX века
21 января в музее «Тульские древности» состоится лекция кандидата исторических наук Татьяны Наумовой. Лекция посвящена жизни и деятельности известного тульского археолога, историка-краеведа Михаила Андреевича Дружинина (1896-1938), человека с яркой и трагической судьбой.
Его жизнь и работа по изучению археологического наследия Тульского края пришлись на достаточно сложный и драматичный период жизни нашей страны – 20-30-е годы XX века. С именем М.А. Дружинина и его соратников связан современный этап развития тульской археологии. Рассказ о М.А. Дружинине – дань уважения к памяти замечательного человека, активного исследователя и подвижника тульской земли.
Возрастные рекомендации: 12+.
Стоимость билета: 100 рублей.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 47
21 января 2021, четверг
17:00
22 января, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
4 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
5 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
18 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
7 февраля, воскресенье 19:30
₽ Билеты: 700 ₽