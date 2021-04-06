афиша
афиша
Регистрация
Клад пистолетных накладок

Клад пистолетных накладок

8 апреля Научный центр «Археология и реставрация» приглашает на лекцию о кладе предметов вооружения, обнаруженном в тульской Гончарной слободе. О редчайших находках исторического центра Тулы расскажет научный сотрудник Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Иван Простяков.
 
Предметы вооружения – выразительный археологический источник. Исторически сложилось так, что Тула стала центром оружейного производства России. С конца XVI века мастера-оружейники производили самопальное огнестрельное оружие на территории Оружейной слободы. Тем не менее, находки предметов вооружения при раскопках в историческом центре Тулы единичны и редки.
 
Тем неожиданнее, когда в ходе исследований 2014 года на территории Гончарной слободы был обнаружен клад предметов вооружения, являющийся самым массовым за многолетнюю историю масштабного изучения города. Находка клада иллюстрирует процесс производства оружия в XVIII веке.
 
Детали «оружейного прибора» были обнаружены при раскопках гончарного горна. Это пистолетные скобы, рукояти, шомпольные трубочки, связанные с производством или ремонтом огнестрельного оружия на тульских заводах. На лекции в Научном центре «Археология и реставрация» можно больше узнать о кладе и зарождении государственного регулирования в оружейном производстве.
 
Стоимость билета: 100 рублей.
Где и когда?
Музейный квартал
Тула, улица Металлистов
8 апреля 2021, четверг
18:30
 В календарь
 В календарь
0
Касса
LASCALA
Купить билет
15 мая, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
18 апреля, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Мама Шамана
Купить билет
13 апреля, вторник 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-400 ₽
Экскурсионный военно-исторический маршрут «Город-герой Тула»
18 апреля - 10 мая
Центр приема гостей Тульской области
Sagath
Купить билет
4 мая, вторник 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1500 ₽
Sellout/Архипанк
Купить билет
9 апреля, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.