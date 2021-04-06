Клад пистолетных накладок
8 апреля Научный центр «Археология и реставрация» приглашает на лекцию о кладе предметов вооружения, обнаруженном в тульской Гончарной слободе. О редчайших находках исторического центра Тулы расскажет научный сотрудник Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Иван Простяков.
Предметы вооружения – выразительный археологический источник. Исторически сложилось так, что Тула стала центром оружейного производства России. С конца XVI века мастера-оружейники производили самопальное огнестрельное оружие на территории Оружейной слободы. Тем не менее, находки предметов вооружения при раскопках в историческом центре Тулы единичны и редки.
Тем неожиданнее, когда в ходе исследований 2014 года на территории Гончарной слободы был обнаружен клад предметов вооружения, являющийся самым массовым за многолетнюю историю масштабного изучения города. Находка клада иллюстрирует процесс производства оружия в XVIII веке.
Детали «оружейного прибора» были обнаружены при раскопках гончарного горна. Это пистолетные скобы, рукояти, шомпольные трубочки, связанные с производством или ремонтом огнестрельного оружия на тульских заводах. На лекции в Научном центре «Археология и реставрация» можно больше узнать о кладе и зарождении государственного регулирования в оружейном производстве.
Стоимость билета: 100 рублей.
Где и когда?
Тула, улица Металлистов
8 апреля 2021, четверг
18:30
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
18 апреля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
13 апреля, вторник 18:30
₽ Билеты: 200-400 ₽
18 апреля - 10 мая
4 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1500 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽