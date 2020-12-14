Звезды дискотек 90-х
Концерт отменён.
2 января в Городском концертном зале пройдет дискотека звёзд 90-х. Известные исполнители приглашают отметить Новый год вместе!
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
2 января 2021, суббота
19:00
8 января, пятница 14:00
₽ Билеты: 1000-2650 ₽
23 января, суббота 15:00
₽ Билеты: 1200-2100 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
3 января, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 2750-2850 ₽
7 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
8 января, пятница 15:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽