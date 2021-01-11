Viper Soup Complex
4 апреля в Concert Hall выступит прогрессивно-металлическая группа из Мальты Viper Soup Complex.
Концерт отменен.
В настоящее время Viper Soup Complex включает в себя пять музыкальных виртуозов, специализирующихся на зловещих мелодиях и агрессивных риффах с нотками абсурда.
К ним относятся:
Джеймс Хортон - гитары.
Майкл Спитери - бас и текст.
Аннемари Спитери - вокал и тексты песен.
Дэвид Сиантар - клавиши.
Мельхиор Бусуттил - барабаны.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
4 апреля 2021, воскресенье
19:00
11 апреля - 30 мая
17 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 700-2500 ₽
11 апреля, воскресенье 16:30
₽ Билеты: 200-300 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
10 апреля, суббота 15:00
₽ Билеты: 200 ₽
4 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1500 ₽