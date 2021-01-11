4 апреля в Concert Hall выступит прогрессивно-металлическая группа из Мальты Viper Soup Complex.

Концерт отменен.

В настоящее время Viper Soup Complex включает в себя пять музыкальных виртуозов, специализирующихся на зловещих мелодиях и агрессивных риффах с нотками абсурда.



К ним относятся:

Джеймс Хортон - гитары.

Майкл Спитери - бас и текст.

Аннемари Спитери - вокал и тексты песен.

Дэвид Сиантар - клавиши.

Мельхиор Бусуттил - барабаны.