7 марта Тульский театр «Эрмитаж» приглашает на концерт Ансамбля русской песни Нины Богомоловой «Весенние трели».

Начало весны – прекрасное время, когда природа пробуждается к новой жизни, сбрасывая зимние оковы, расцветая и даря миру особое состояние предчувствия счастья.