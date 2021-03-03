Весенние трели
7 марта Тульский театр «Эрмитаж» приглашает на концерт Ансамбля русской песни Нины Богомоловой «Весенние трели».
Начало весны – прекрасное время, когда природа пробуждается к новой жизни, сбрасывая зимние оковы, расцветая и даря миру особое состояние предчувствия счастья.
В исполнении солисток коллектива – Нины Богомоловой и Владиславы Перминовой – прозвучат самые красивые и светлые песни, навстречу которым сердца раскрываются, словно весенние цветы.
Стоимость: от 150 рублей. Билеты можно купить по ссылке.
Стоимость: от 150 рублей. Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
7 марта 2021, воскресенье
17:00
4 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200-1400 ₽
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
13 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2200-2800 ₽