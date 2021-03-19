Тролль Гнет Ель
16 апреля на сцене клуба Backstage выступят легенды фолк-рок-метал андеграунда - группа «Тролль Гнет Ель». Ни на кого не похожий независимый рок-коллектив под броским названием!
«Тролль Гнет Ель» уверенно несет свое творчество в мир вот уже более 20 лет, собирая вокруг себя все больше верных фанатов и поклонников.
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
16 апреля 2021, пятница
19:00
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
18 апреля - 10 мая
22 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 300 ₽
24 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽