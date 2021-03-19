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Тролль Гнет Ель

Тролль Гнет Ель

16 апреля на сцене клуба Backstage выступят легенды фолк-рок-метал андеграунда - группа «Тролль Гнет Ель». Ни на кого не похожий независимый рок-коллектив под броским названием!

«Тролль Гнет Ель» уверенно несет свое творчество в мир вот уже более 20 лет, собирая вокруг себя все больше верных фанатов и поклонников.
Где и когда?
Backstage club
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
16 апреля 2021, пятница
19:00
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Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
Северный Флот
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9 октября, суббота 19:00
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 ₽  Билеты: 900 ₽
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 ₽  Билеты: 300 ₽
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 ₽  Билеты: 800 ₽
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 ₽  Билеты: 1200 ₽
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