16 апреля на сцене клуба Backstage выступят легенды фолк-рок-метал андеграунда - группа «Тролль Гнет Ель». Ни на кого не похожий независимый рок-коллектив под броским названием!

«Тролль Гнет Ель» уверенно несет свое творчество в мир вот уже более 20 лет, собирая вокруг себя все больше верных фанатов и поклонников.