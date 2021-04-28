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Тони Раут & Гарри Топор

Тони Раут & Гарри Топор

18 мая на сцене клуба Backstage в рамках большого концертного тура 2021 Тони Раут и Гарри Топор представят новые сольные альбомы. Исполнители отправятся по городам России и стран СНГ с новейшей концертной программой, чтобы лицом к лицу встретиться со всеми вами — и тебе не стоит это пропускать.

Где и когда?
Backstage club
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
18 мая 2021, вторник
19:00
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Касса
Автобусный экскурсия одного дня «Куликово поле»
22 мая - 21 августа
Центр приема гостей Тульской области
Скандал заказывали?
Купить билет
13 июня, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Большая дискотека «Мы вместе»
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5 июня, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
Песни из фильма БРАТ-2
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29 мая, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1200 ₽
Песни группы Король и Шут
Купить билет
28 мая, пятница 21:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1200 ₽
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
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7 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
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