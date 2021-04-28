Тони Раут & Гарри Топор
18 мая на сцене клуба Backstage в рамках большого концертного тура 2021 Тони Раут и Гарри Топор представят новые сольные альбомы. Исполнители отправятся по городам России и стран СНГ с новейшей концертной программой, чтобы лицом к лицу встретиться со всеми вами — и тебе не стоит это пропускать.
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
18 мая 2021, вторник
19:00
22 мая - 21 августа
13 июня, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
29 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1200 ₽
28 мая, пятница 21:00
₽ Билеты: 700-1200 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽