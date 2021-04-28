Тони Раут & Гарри Топор

18 мая на сцене клуба Backstage в рамках большого концертного тура 2021 Тони Раут и Гарри Топор представят новые сольные альбомы. Исполнители отправятся по городам России и стран СНГ с новейшей концертной программой, чтобы лицом к лицу встретиться со всеми вами — и тебе не стоит это пропускать.