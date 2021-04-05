Щенки
6 апреля в культурном центре «Типография» пройдет концерт питерской группы «Щенки». Весна — время любви. Время щуриться, глядя на солнце, целоваться, распивать в неположенных местах и ввязываться в неприятности. Именно об этом песни «Щенков».
«Это всё только о молодости, это всё про любовь»,— поют они в новом альбоме. А о чём поют в старых, вы и сами знаете: грязь, счастье, истерика, на грани нервного срыва. Это будет страшно и весело.
Стоимость: 800 руб. Билеты можно купить по ссылке.
Стоимость: 800 руб. Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
6 апреля 2021, вторник
19:00
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
18 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
12 апреля, понедельник 16:00
₽ Билеты: 200 ₽
4 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1500 ₽
11 апреля, воскресенье 15:00
₽ Билеты: 200-300 ₽
30 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 2000 ₽