6 апреля в культурном центре «Типография» пройдет концерт питерской группы «Щенки». Весна — время любви. Время щуриться, глядя на солнце, целоваться, распивать в неположенных местах и ввязываться в неприятности. Именно об этом песни «Щенков».





Стоимость: 800 руб. Билеты можно купить по ссылке. «Это всё только о молодости, это всё про любовь»,— поют они в новом альбоме. А о чём поют в старых, вы и сами знаете: грязь, счастье, истерика, на грани нервного срыва. Это будет страшно и весело.800 руб.