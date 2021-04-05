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Щенки

Щенки

6 апреля в культурном центре «Типография» пройдет концерт питерской группы «Щенки». Весна — время любви. Время щуриться, глядя на солнце, целоваться, распивать в неположенных местах и ввязываться в неприятности. Именно об этом песни «Щенков».

«Это всё только о молодости, это всё про любовь»,— поют они в новом альбоме. А о чём поют в старых, вы и сами знаете: грязь, счастье, истерика, на грани нервного срыва. Это будет страшно и весело.

Стоимость: 800 руб. Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
6 апреля 2021, вторник
19:00
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Касса
Маврин
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17 апреля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Трофим
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18 мая, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
Треплев. Возможно склонен
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12 апреля, понедельник 16:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200 ₽
Sagath
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4 мая, вторник 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1500 ₽
Мать
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11 апреля, воскресенье 15:00
МАУК, центр культуры и досуга
 ₽  Билеты: 200-300 ₽
Чиж & Co
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30 апреля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000 ₽
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