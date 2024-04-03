с этой планеты
В мае в Бунырево на территории «Дикой Мяты» пройдет концерт группы «с этой планеты» в Дачном Клубе «Тинькофф».
Концерт перенесён на май. Дата уточняется.
«с этой планеты» — московская поп-рок группа с трогательным лиричным
героем, в котором каждый хоть немного, но узнает себя. В песнях группы —
юность, гитары до утра, вторая любовь. А в звучании — немного космоса,
звонкой «британщины» и юношеской непосредственности.
Вход бесплатный.
Где и когда?
Бунырево , д. Бунырёво, Алексинский район
13 апреля 2024, суббота
21:00
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