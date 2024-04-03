В мае в Бунырево на территории «Дикой Мяты» пройдет концерт группы «с этой планеты» в Дачном Клубе «Тинькофф».



Концерт перенесён на май. Дата уточняется.



«с этой планеты» — московская поп-рок группа с трогательным лиричным

героем, в котором каждый хоть немного, но узнает себя. В песнях группы —

юность, гитары до утра, вторая любовь. А в звучании — немного космоса,

звонкой «британщины» и юношеской непосредственности.



Вход бесплатный.