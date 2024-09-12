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2 дня Джаза

2 дня Джаза

12 и 13 сентября в авторском музыкальном баре «Градов music bar» пройдет фестиваль «2 дня Джаза».

Стоимость: 1000 руб.
Где: Союзная, 1 (этаж 1).
 

Где и когда?
Тула
Тула , Тула
12 сентября 2024, четверг
20:00
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13 сентября 2024, пятница
20:00
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