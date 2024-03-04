16 марта в Бунырево на территории «Дикой Мяты» выступят «Приятели Покойного».



Резиденты фестиваля «Дикая Мята», группа, которую мы искренне любим — «Приятели Покойного» вновь выступят в арт-кэмпе «Дикая Мята».

«Приятели Покойного» — это urban-folk для несидящих на месте! Неклассическое, но узнаваемое фолк-звучание, насыщенное инструментами разных народностей, дополняется бьющими в самое сердце текстами о жизни и любви.



Каждое выступление — это чистая энергия, которая наполняет всё пространство вокруг. И если необходимо поднять настроение, то определенно стоит узнать, что такое настоящее urban-folk веселье от «Приятелей Покойного»!



Вход бесплатный.