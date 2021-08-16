24 сентября в тульском рок-клубе «М2» пройдет концерт группы Phantom Lord. Phantom Lord - трио музыкантов играющих бескомпромиссный тяжелый рок-н-ролл, как и завещал дедушка Лемми из группы Motorhead.

Phantom Lord неразрывно связаны с байкерской культурой. Многочисленные концерты на байк-фестивалях, на общегородских открытиях/закрытиях мотосезонов на центральной площади Тулы и парке «Патриот».

И вот уже 5 лет группа гордо несет знамя Тяжёлого Рок-н-Ролла. В арсенале группы два полноформатных альбома и один мини-альбом. Десятки концертов за спиной. Но это только начало пути!