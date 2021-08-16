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Phantom Lord

Phantom Lord

24 сентября в тульском рок-клубе «М2» пройдет концерт группы Phantom Lord. Phantom Lord - трио музыкантов играющих бескомпромиссный тяжелый рок-н-ролл, как и завещал дедушка Лемми из группы Motorhead. 

Phantom Lord неразрывно связаны с байкерской культурой. Многочисленные концерты на байк-фестивалях, на общегородских открытиях/закрытиях мотосезонов на центральной площади Тулы и парке «Патриот».
 
И вот уже 5 лет группа гордо несет знамя Тяжёлого Рок-н-Ролла. В арсенале группы два полноформатных альбома и один мини-альбом. Десятки концертов за спиной. Но это только начало пути!
Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
24 сентября 2021, пятница
19:00
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Phantom Lord
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24 сентября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Элизиум
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16 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
OTTO DIX
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26 сентября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Александр Малинин
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10 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-3200 ₽
Северный Флот
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9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Черный вторник
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3 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
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