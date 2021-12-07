Panbrothers Band
6 января в тульском рок-клубе «М2» выступит группа Panbrothers Band. Группа исполняет авторские англоязычные и русскоязычные композиции в стиле рокабилли, а также каверверсии авторов и исполнителей рокабилли и кантри 50-х годов.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
6 января 2022, четверг
20:00
5 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
15 марта, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
4 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300 ₽
13 января, четверг 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
1 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
12 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽