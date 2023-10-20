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Нурлан Сабуров

Нурлан Сабуров

7 декабря в ДК «Туламашзавод» пройдет сольный стендап-концерт Нурлана Сабурова.

Серьезное лицо, обаяние, резкость и какая-то непривычная нам прямота, обескураживающая в начале, но совершенно точно очаровывающая каждого зрителя в зале. Тонкая грань юмора, где явно не захочется обвинить комика в оскорблении чувств кого бы то ни было.

Нурлан делает это с таким изяществом и превосходством, что единственное, что остается зрителю — восхититься, расслабиться и посмеяться от души. Окаменеть от бесстрастности монологов и ожить от элегантной искренности - в этом вся суть выступлений Нурлана Сабурова.

Стоимость: от 2000 руб.

Где и когда?
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
Тула , улица Демидовская, 52
23 октября 2023, понедельник
20:00
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24 октября 2023, вторник
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