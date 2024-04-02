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НеКлюква

НеКлюква

5 апреля в Бунырево на территории «Дикой Мяты» пройдет концерт группы «НеКлюква» в Дачном Клубе «Тинькофф».

Группа совершенно случайно и непреднамеренно возникла в
2019 году в Санкт-Петербурге. «НеКлюква» — это свободное творчество, вдохновлённое мелодизмом и красотой русской корневой музыки (песни, плачи, былины, сказки, потешки), а также элементами музыкальной культуры других стран и традиций.

Это музыка для тех, кто любит ритм, шершавый звук, нетривиальные
гармонии, и экспериментальный подход. Это музыка для тех, кто любит
музыку.

Вход бесплатный.  

Где и когда?
Деревня Бунырёво
Бунырево , д. Бунырёво, Алексинский район
5 апреля 2024, пятница
21:00
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