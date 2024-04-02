НеКлюква
5 апреля в Бунырево на территории «Дикой Мяты» пройдет концерт группы «НеКлюква» в Дачном Клубе «Тинькофф».
Группа совершенно случайно и непреднамеренно возникла в
2019 году в Санкт-Петербурге. «НеКлюква» — это свободное творчество, вдохновлённое мелодизмом и красотой русской корневой музыки (песни, плачи, былины, сказки, потешки), а также элементами музыкальной культуры других стран и традиций.
Это музыка для тех, кто любит ритм, шершавый звук, нетривиальные
гармонии, и экспериментальный подход. Это музыка для тех, кто любит
музыку.
Вход бесплатный.
Где и когда?
Бунырево , д. Бунырёво, Алексинский район
5 апреля 2024, пятница
21:00
28 декабря - 6 апреля 2023
10 апреля, среда 00:00
4 - 10 апреля
18 октября - 13 апреля 2023
19 августа - 7 апреля 2023
9 апреля, вторник 00:00