5 апреля в Бунырево на территории «Дикой Мяты» пройдет концерт группы «НеКлюква» в Дачном Клубе «Тинькофф».



Группа совершенно случайно и непреднамеренно возникла в

2019 году в Санкт-Петербурге. «НеКлюква» — это свободное творчество, вдохновлённое мелодизмом и красотой русской корневой музыки (песни, плачи, былины, сказки, потешки), а также элементами музыкальной культуры других стран и традиций.



Это музыка для тех, кто любит ритм, шершавый звук, нетривиальные

гармонии, и экспериментальный подход. Это музыка для тех, кто любит

музыку.



Вход бесплатный.