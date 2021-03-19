15 мая на сцене клуба Backstage будет по-настоящему жарко – долгожданный сольный концерт сыграют главные латин-рокеры страны – группа LASCALA! Команда исполнит как все свои хиты, так и совсем новые композиции, каждая из которых станет настоящим сюрпризом для поклонников. Nos vemos, amigos!