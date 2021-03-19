LASCALA
15 мая на сцене клуба Backstage будет по-настоящему жарко – долгожданный сольный концерт сыграют главные латин-рокеры страны – группа LASCALA! Команда исполнит как все свои хиты, так и совсем новые композиции, каждая из которых станет настоящим сюрпризом для поклонников. Nos vemos, amigos!
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
15 мая 2021, суббота
19:00
29 мая, суббота 11:00
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
29 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1200 ₽
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
21 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 350 ₽
21 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽