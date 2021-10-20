2 декабря в тульском рок-клубе «М2» выступит группа «Красная Плесень». КП – одна из редких групп, завоевавшая популярность без единых финансовых вложений, только благодаря признанию народа.

Концерт отменен.

Кассеты и диски с их песнями передавали из рук в руки, легендарные хиты учили наизусть. Коллектив выбрал стиль, который пренебрегал всеми существующими нормами нравственности и этики. Не раз в своëм творчестве высмеивали наркоманию и Третий рейх.

В своих песнях группа не боялась поднимать многие темы, которые подвергались общественному табу. Не обошло стороной и лирическое направление. Но главной тематикой, пожалуй, стоит назвать гимн анархии. На протяжении 32 лет проект «Красная Плесень» живёт и радует своих поклонников.