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Красная Плесень

Красная Плесень

2 декабря в тульском рок-клубе «М2» выступит группа «Красная Плесень». КП – одна из редких групп, завоевавшая популярность без единых финансовых вложений, только благодаря признанию народа.

 

Концерт отменен.

Кассеты и диски с их песнями передавали из рук в руки, легендарные хиты учили наизусть. Коллектив выбрал стиль, который пренебрегал всеми существующими нормами нравственности и этики. Не раз в своëм творчестве высмеивали наркоманию и Третий рейх.

В своих песнях группа не боялась поднимать многие темы, которые подвергались общественному табу. Не обошло стороной и лирическое направление. Но главной тематикой, пожалуй, стоит назвать гимн анархии. На протяжении 32 лет проект «Красная Плесень» живёт и радует своих поклонников.

Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
2 декабря 2021, четверг
19:00
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Касса
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19 февраля, суббота 17:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 500-600 ₽
Буратино
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2 января, воскресенье 10:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 1000-1200 ₽
План Ломоносова
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3 декабря, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
[AMATORY] 20 ALL STARS
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4 февраля, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
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15 марта, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-3300 ₽
КОСМОНАВТОВ НЕТ
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10 декабря, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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