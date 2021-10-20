Красная Плесень
2 декабря в тульском рок-клубе «М2» выступит группа «Красная Плесень». КП – одна из редких групп, завоевавшая популярность без единых финансовых вложений, только благодаря признанию народа.
Концерт отменен.
Кассеты и диски с их песнями передавали из рук в руки, легендарные хиты учили наизусть. Коллектив выбрал стиль, который пренебрегал всеми существующими нормами нравственности и этики. Не раз в своëм творчестве высмеивали наркоманию и Третий рейх.
В своих песнях группа не боялась поднимать многие темы, которые подвергались общественному табу. Не обошло стороной и лирическое направление. Но главной тематикой, пожалуй, стоит назвать гимн анархии. На протяжении 32 лет проект «Красная Плесень» живёт и радует своих поклонников.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
2 декабря 2021, четверг
19:00
19 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
2 января, воскресенье 10:00
₽ Билеты: 1000-1200 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
4 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300 ₽
15 марта, вторник 19:00
₽ Билеты: 1300-3300 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽