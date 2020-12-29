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Kinder

Kinder

10 апреля в тульском рок-клубе «М2» состоится концерт группы Kinder. Rammstein — одна из самых известных групп Германии, широко известная и в остальном мире.

Концерт отменен.

Нет такого человека, который не разу не слышал о группе, их знают просто все! К сожалению группа не такой частый гость в нашей стране, а для тех кто хоть раз был на концерте Rammstein это настоящая трагедия, так как это шоу забыть просто не возможно. Именно для этих людей и существует группа Kinder.

Группа Kinder существует с 2005 года, от концерта к концерту группа совершенствует как и исполнение песен Rammstein так и шоу.
 
Небывалая феерия происходящего на сцене во время выступления группы заставляет полностью окунутся в мир легендарных немцев, а голос и внешний вид вокалиста группы Михаила Евдокимова приводит в замешательство, иногда и не поймешь сразу, а не Тилль Линдеманн перед нами.
Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
10 апреля 2021, суббота
20:00
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Касса
Треплев. Возможно склонен
Купить билет
12 апреля, понедельник 16:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200 ₽
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
Купить билет
7 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
Экскурсионный военно-исторический маршрут «Город-герой Тула»
18 апреля - 10 мая
Центр приема гостей Тульской области
Кремль с высоты веков
Купить билет
2 мая, воскресенье 14:00
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 750-850 ₽
Игра
Купить билет
16 апреля, пятница 23:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 777-1111 ₽
LASCALA
Купить билет
15 мая, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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