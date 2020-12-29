Kinder
10 апреля в тульском рок-клубе «М2» состоится концерт группы Kinder. Rammstein — одна из самых известных групп Германии, широко известная и в остальном мире.
Концерт отменен.
Нет такого человека, который не разу не слышал о группе, их знают просто все! К сожалению группа не такой частый гость в нашей стране, а для тех кто хоть раз был на концерте Rammstein это настоящая трагедия, так как это шоу забыть просто не возможно. Именно для этих людей и существует группа Kinder.
Группа Kinder существует с 2005 года, от концерта к концерту группа совершенствует как и исполнение песен Rammstein так и шоу.
Небывалая феерия происходящего на сцене во время выступления группы заставляет полностью окунутся в мир легендарных немцев, а голос и внешний вид вокалиста группы Михаила Евдокимова приводит в замешательство, иногда и не поймешь сразу, а не Тилль Линдеманн перед нами.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
10 апреля 2021, суббота
20:00
12 апреля, понедельник 16:00
₽ Билеты: 200 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
18 апреля - 10 мая
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽
16 апреля, пятница 23:00
₽ Билеты: 777-1111 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽