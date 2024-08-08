21-25 августа в Туле будет представлен цикл концертов и программ в рамках проекта «Глинка-Гала».

«Глинка-Гала» — продолжение традиции проведения грандиозных музыкальных опен-эйров «Кремлевская опера» в Тульском кремле. Этому уникальному филармоническому проекту в 2024 году исполняется шесть лет. За это время в пространстве Тульского кремля были представлены оперы «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова, «Иоланта» и «Евгений Онегин» П. И. Чайковского, «Алеко» С. В. Рахманинова, фольклорно-исторический спектакль «Сказание о деве-тулянке и Засечной черте», ряд концертных программ и театрализованных постановок…

На этот раз музыкальный праздник в пространстве Тульского кремля приурочен к 220-летию со дня рождения великого русского композитора Михаила Ивановича Глинки, которое отмечается в 2024 году. В проекте «Глинка – Гала» примут участие артисты и творческие коллективы Донецкой и Тульской филармоний, солисты Большого театра России и Мариинского театра а также музыковед и музыкальный критик, лектор Московской филармонии Ярослав Тимофеев. Всего – около 130 артистов из разных, в том числе, новых регионов России получат уникальную возможность совместной творческой деятельности в проекте, посвященном наследию М. И. Глинки.

Центральное событие проекта – большой праздничный концерт «Глинка-Гала» на Соборной площади Тульского кремля – состоится 25 августа. В нем примут участие сводный симфонический оркестр, в состав которой войдут два коллектива – тульский и донецкий, Тульский государственный хор и солисты Большого театра России и Мариинского театра народный артист России Владимир Ванеев (бас), лауреаты международных конкурсов Альбина Латипова (сопрано) и Альбина Лиманова (меццо-сопрано).