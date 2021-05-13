«Цой Жив!». Вечер памяти Виктора Цоя

21 мая в Concert Hall будем все вместе вспоминать бессмертное творчество прекрасного музыканта и поэта — Виктора Цоя. «Цой жив!» Это написано не только на многих стенах по всей стране, но, главное, во многих сердцах. О Цое говорят, спорят, снимают фильмы. Его продолжают любить, продолжают слушать. И невозможно не петь его песни.

Талантливые музыканты студии «Music Master» продолжают радовать зрителей исполнением легендарных песен в своей творческой интерпретации.

Количество билетов ограничено!

