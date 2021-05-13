«Цой Жив!». Вечер памяти Виктора Цоя
21 мая в Concert Hall будем все вместе вспоминать бессмертное творчество прекрасного музыканта и поэта — Виктора Цоя. «Цой жив!» Это написано не только на многих стенах по всей стране, но, главное, во многих сердцах. О Цое говорят, спорят, снимают фильмы. Его продолжают любить, продолжают слушать. И невозможно не петь его песни.
Талантливые музыканты студии «Music Master» продолжают радовать зрителей исполнением легендарных песен в своей творческой интерпретации.
Количество билетов ограничено!
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
21 мая 2021, пятница
19:00
29 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1200 ₽
12 июня, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-900 ₽
11 июня, пятница 18:30
₽ Билеты: 200-300 ₽
22 июня, вторник 22:00
₽ Билеты: 450 ₽
22 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 300 ₽