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«Цой Жив!». Вечер памяти Виктора Цоя

«Цой Жив!». Вечер памяти Виктора Цоя

21 мая в Concert Hall будем все вместе вспоминать бессмертное творчество прекрасного музыканта и поэта — Виктора Цоя. «Цой жив!» Это написано не только на многих стенах по всей стране, но, главное, во многих сердцах. О Цое говорят, спорят, снимают фильмы. Его продолжают любить, продолжают слушать. И невозможно не петь его песни.
 
Талантливые музыканты студии «Music Master» продолжают радовать зрителей исполнением легендарных песен в своей творческой интерпретации. 
 
Количество билетов ограничено!
 
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
21 мая 2021, пятница
19:00
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Песни из фильма БРАТ-2
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29 мая, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1200 ₽
Эскалада
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12 июня, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
Химера
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5 июня, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-900 ₽
Роликовые коньки
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11 июня, пятница 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-300 ₽
Moscow Rock Revival
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22 июня, вторник 22:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 450 ₽
Нрав
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22 мая, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
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